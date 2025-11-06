Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El capitán Sergio Ruiz encabeza la expedición del Granada en Valladolid. Granada CF - Pepe Villoslada

Acaban contrato

Las renovaciones pendientes en el Granada

La ampliación de Trigueros parece menos factible que las del capitán Sergio Ruiz, Pablo Sáenz, Rubén Alcaraz o Álex Sola

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:28

Comenta

La renovación de Oscar no es la única que tiene pendiente el Granada, aunque la suya urja al parecer más asequibles los diez millones de ... su cláusula a cada partido que juega. Sí acaban contrato a final de temporada el capitán Sergio Ruiz, Pablo Sáenz, Manu Trigueros, Rubén Alcaraz y Álex Sola; estos dos últimos, al firmar por un único curso a horas del cierre del mercado de verano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  4. 4 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  5. 5 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  6. 6

    El instituto de Albuñol expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase
  7. 7

    El menor atropellado en Huétor Tájar salió de casa antes de las seis de la mañana
  8. 8 La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»
  9. 9

    Las obras del metro ya están al 70% y encaran su recta final
  10. 10 Herido un motorista tras una colisión con un turismo en la avenida de la Ciencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las renovaciones pendientes en el Granada

Las renovaciones pendientes en el Granada