Las renovaciones pendientes en el Granada

Acaban contratoLas renovaciones pendientes en el Granada
La ampliación de Trigueros parece menos factible que las del capitán Sergio Ruiz, Pablo Sáenz, Rubén Alcaraz o Álex Sola
Granada
Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:28
La renovación de Oscar no es la única que tiene pendiente el Granada, aunque la suya urja al parecer más asequibles los diez millones de ... su cláusula a cada partido que juega. Sí acaban contrato a final de temporada el capitán Sergio Ruiz, Pablo Sáenz, Manu Trigueros, Rubén Alcaraz y Álex Sola; estos dos últimos, al firmar por un único curso a horas del cierre del mercado de verano.
De los cinco, el que cuenta a priori con la ampliación menos factible es Trigueros a sus 34 años. Cedidos se encuentran Moha Bouldini, Ander Astralaga y Luka Gagnidze. Como a Oscar, el Granada también pretende hacerle ficha del primer equipo a Sergio Rodelas más pronto que tarde. De momento, sin embargo, no ha habido novedades para mejorar el contrato que también le liga hasta 2028.
