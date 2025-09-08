La reforma en Los Cármenes se iniciará en primavera de 2026, según Iglesias

El concejal de Deportes del ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias, trasladó a los periodistas, tras el desayuno informativo organizado por el Sima Granada FS, la ... situación de las obras previstas en el estadio Nuevo Los Cármenes. El edil estimó que las reformas arrancarán en primavera de 2026.

«Los arreglos estructurales serán lo primero. Estamos subsanando unos puntos que se solucionarán en breve. Cuando tengamos el 'ok' de la subvención de Diputación, prepararemos el concurso y licitaremos. Calculo que para primavera estará. El segundo frente corresponde al Granada CF. Este mes nos reuniremos en Gegsa para estudiar el asunto y el club tendrá que desarrollar su proyecto, abierto al consenso. Sería para el verano. Respecto a las esquinas, es la tercera apuesta en orden de ejecución. En este mandato quedará terminado», repasó.

Sobre lo deportivo, confió en una mejoría del Granada en LaLiga Hypermotion y evitó entrar en asuntos extradeportivos. «La relación con el club es exquisita, prácticamente diaria», recordó.