Baïla Diallo persigue un balón en el centro de un rondo durante el entrenamiento del Granada este miércoles. J. I. C.

Recuperado en el Granada

Diallo ofrece un perfil natural al carril zurdo

El lateral izquierdo apunta a la visita al Burgos y podría desplazar a Álex Sola

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:36

La recuperación de Baïla Diallo ofrece a Pacheta un perfil natural para el carril zurdo del Granada. El lateral izquierdo apunta a la convocatoria contra ... el Burgos tras dejar atrás la lesión que le hizo perderse los cuatro últimos partidos tras disputar la primera jornada, aun sin parte médico alguno por parte del club. Si volviera como titular incluso podría desplazar a Álex Sola al lado diestro, el de su pierna natural, ya sea como carrilero o a modo de extremo algo más adelantado.

