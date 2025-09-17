Diallo ofrece un perfil natural al carril zurdo

La recuperación de Baïla Diallo ofrece a Pacheta un perfil natural para el carril zurdo del Granada. El lateral izquierdo apunta a la convocatoria contra ... el Burgos tras dejar atrás la lesión que le hizo perderse los cuatro últimos partidos tras disputar la primera jornada, aun sin parte médico alguno por parte del club. Si volviera como titular incluso podría desplazar a Álex Sola al lado diestro, el de su pierna natural, ya sea como carrilero o a modo de extremo algo más adelantado.

Diallo fue ya titular contra el Deportivo de La Coruña por la inauguración del campeonato en Los Cármenes, pero el percance sufrido días después le ha impedido volver a jugar hasta ahora. Pacheta mantenía por entonces una defensa de cuatro hombres en la que ejercía de lateral izquierdo, su posición natural, prácticamente sin competencia. La vulnerabilidad defensiva de los rojiblancos, no obstante, llevó al técnico a modificar la estructura de su equipo a una con tres centrales y dos carrileros y está por ver si también puede adaptarse a ese rol.

La vocación ofensiva y el rigor atrás que Diallo exhibió tanto en aquel partido con el Deportivo como en los anteriores de pretemporada sugieren que el francés –con nacionalidad senegalesa– puede actuar también de carrilero sin mayor inconveniente. Los desajustes de Sola con Loïc Williams en esa posición costaron tanto los dos goles en Málaga como el penalti que dio ventaja al Leganés este pasado domingo en Los Cármenes.

El sacrificado, en el aire

No parece claro, no obstante, que una hipotética vuelta de Diallo a la alineación vaya a conllevar necesariamente la suplencia de Sola. El polivalente futbolista de banda al que Pacheta insiste en catalogar como lateral podría sentar también a Pablo Sáenz si actuara como extremo, sin descartar tampoco que sea Pau Casadesús quien vaya al banquillo.