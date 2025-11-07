Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fran Escribá, sentado en el banquillo de La Romareda como entrenador del Granada. LOF

Ex

El recuerdo de Fran Escribá en dos clubes, Granada y Zaragoza, que añoran la Primera

El técnico valenciano acabó destituido en ambas plazas por no cumplir con las expectativas

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:08

Granada y Zaragoza compartieron un entrenador en los últimos años. Fran Escribá dejó en ambos clubes el recuerdo de un técnico modélico al que no ... terminaron de salirle las cosas, devorado por las expectativas de dos entidades que añoran competir en Primera división. Al frente de los rojiblancos, el valenciano dejó su sitio a Pacheta la temporada pasada al tenerlos fuera del 'play off' a falta de tres jornadas; con los maños, ahora colistas de la categoría de plata, al menos aguantó un año hasta caer destituido en un mes de noviembre con el equipo en la zona media de la clasificación.

