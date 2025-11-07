El recuerdo de Fran Escribá en dos clubes, Granada y Zaragoza, que añoran la Primera

Granada y Zaragoza compartieron un entrenador en los últimos años. Fran Escribá dejó en ambos clubes el recuerdo de un técnico modélico al que no ... terminaron de salirle las cosas, devorado por las expectativas de dos entidades que añoran competir en Primera división. Al frente de los rojiblancos, el valenciano dejó su sitio a Pacheta la temporada pasada al tenerlos fuera del 'play off' a falta de tres jornadas; con los maños, ahora colistas de la categoría de plata, al menos aguantó un año hasta caer destituido en un mes de noviembre con el equipo en la zona media de la clasificación.

Perder en Los Cármenes con el Eibar colmó la paciencia de la dirección del Granada con Fran Escribá la temporada pasada. Los rojiblancos venían de caer también en Málaga y de no haber pasado del empate con el Elche durante su partido anterior en el Zaidín. Convencer a Pacheta para que le sustituyera con tan poco margen por el 'play off' fue el detonante para su cese pese a tres victorias consecutivas que resultaron especialmente engañosas en Cartagena y Albacete, dos salidas consecutivas en las que Diego Mariño salvó a los suyos.

Lo cierto es que Escribá ejerció un revulsivo eficaz en el Granada cuando asumió el puesto tras seis jornadas con Guille Abascal como entrenador. Los rojiblancos puntuaron en sus cinco primeros partidos con el valenciano, al seguirle cuatro victorias consecutivas ante Mirandés, Córdoba, Tenerife y Castellón a un empate en Burgos, pero una dinámica irregular sobre todo a partir de la rebeldía y posterior venta de Myrto Uzuni en invierno fue agotando poco a poco el crédito del técnico.

Escribá no dejó títere con cabeza durante su despedida: «Es el cese más incomprensible de mi carrera; no tiene sentido. Tapa las carencias de otros. Sé que la presidenta Sophia Yang recibió presiones para despedirme. Dos jugadores querían irse en Navidad, y se quedó el que queríamos que se fuera; perder a Uzuni fue decisivo». Esto último lo dijo en relación a Martin Hongla, con el que explotó en Cádiz.

Comenzó mucho peor la andadura de Escribá en Zaragoza, con una eliminación de la primera ronda de la Copa del Rey a manos del Diocesano de Segunda RFEF en su debut. Tampoco pasó de las tablas en sus dos primeros partidos de Liga con los maños. Con todo, cogió al equipo a dos puntos del descenso y lo dejó a nueve; algo que, aun lejos del 'play off', le valió otro voto de confianza para la temporada siguiente. Sí arrancó fulgurante el curso siguiente, con cinco triunfos seguidos para ponerse líderes, pero ya solamente ganaría un encuentro más con otra caída estrepitosa en el torneo del KO frente al Atzeneta de Tercera RFEF en esa ocasión.

En paro

Fran Escribá permanece en paro desde su destitución en el Granada y aguarda paciente una nueva oportunidad. Ya tuvo ofertas tanto de Segunda división como del extranjero, pero ninguna logró convencerle. Contactado por IDEAL, declinó amablemente la entrevista de este diario como también hizo con las solicitudes que tuvo desde Zaragoza.