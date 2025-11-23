El Recreativo Granada sigue intratable y se confirma como candidado al ascenso

El Recreativo Granada prolongó su racha victoriosa con una actuación que lo asentó en el 'play off' de ascenso. El filial rojiblanco derrotó con solvencia ... a un voluntarioso pero débil Torreperogil, que se mantuvo en el partido gracias a las paradas de Razak. No pudo hacer nada el meta ante Migue Sánchez y Richard, con un doblete, firmaron el 3-0 que deja a los nazaríes a cuatro puntos del nuevo líder, el Mijas-Las Lagunas.

Las ausencias no alteraron el plan de Luis Bueno en la búsqueda de la cuarta victoria consecutiva. Sin los sancionados Flores, Pere Haro y Mario Jiménez, además de la baja de Angelo por molestias, el técnico del filial nazarí se vio obligado a buscar alternativas para componer su once. El central Bourama se desplazó al carril zurdo, dejando el centro a Fidel y Fall.

El centro del campo quedó para Mario Marín,Migue Sánchez y Álvarp Justo, con Zinebi como referencia en punta y Gael Joel y Samu Cortés en los extremos. Desde el pitido inicial, el Recreativo dominó el balón, sin encontrar demasiada amenaza ante la presión del Torreperogil, generosa pero ineficaz.

Los rojiblancos detectaron espacios entre líneas, como en la jugada que acabó en el primer tanto anulado a Zinebi por un fuera de juego milimétrico. El delantero se desmarcó a la espalda de la zaga y definió con calidad ante Razak, que más tarde le sacaría un gol cantado con el pie en una estirada felina.

Invalidada la acción, el Recreativo continuó con su acoso constante en campo rival, con Mauro volando por la derecha y Justo marcando el compás como mediapunta. El Torreperogil se cerró por dentro, obligando a los locales a explorar opciones por los carriles. Cuando recuperaba la posesión, el cuadro jienense buscaba la portería de Iker García con velocidad, pero Fidel y Fall se impusieron atrás.

De hecho, el flamante fichaje recreativista probó fortuna desde lejos con un disparo que cogió rosca y que inquietó de más a Razak, el mejor de los suyos en el primer tiempo. La insistencia encontró premio poco antes del descanso con el tanto a placer de Migue Sánchez, completamente solo al segundo palo. Asistencia de Gael Joel, al César lo que es del César.

Control y sentencia

La segunda mitad no deparó demasiada actividad. El Recreativo controló su renta, con un Torreperogil más llegador. Caracuel perdonó el empate en un saque de esquina que dejó al meta recreativista haciendo la estatua, aunque el balón se marchó cerca del poste.

Los locales buscaron a Zinebi arriba, pero no tuvo su mejor día con la mira. Acabó sustituido por Richard, del 'C', que fue el encargado de sentenciar con atrevimiento tras dejar en la estocada al portero contrario con un ingenioso autopase para certificar un nuevo triunfo. Los jienenses bajaron los brazos, lo que aprovechó el atacante para redondear su doblete con un disparo dentro del área en un rechace tras una jugada embarullada.