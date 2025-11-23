Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El nazarí Migue Sánchez celebra su gol al Torreperogil en la Ciudad Deportiva. GCF

Crónica

El Recreativo Granada sigue intratable y se confirma como candidado al ascenso

El filial rojiblanco derrota a un voluntarioso pero débil Torreperogil y queda cuarto, a cuatro puntos del líder Mijas-Las Lagunas

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:58

Comenta

El Recreativo Granada prolongó su racha victoriosa con una actuación que lo asentó en el 'play off' de ascenso. El filial rojiblanco derrotó con solvencia ... a un voluntarioso pero débil Torreperogil, que se mantuvo en el partido gracias a las paradas de Razak. No pudo hacer nada el meta ante Migue Sánchez y Richard, con un doblete, firmaron el 3-0 que deja a los nazaríes a cuatro puntos del nuevo líder, el Mijas-Las Lagunas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Herido muy grave un conductor de 20 años en un accidente en Castilléjar
  2. 2 Queman las terrazas de dos bares en Guadix
  3. 3 Nevada Shopping enciende el árbol de Navidad más alto de Europa
  4. 4

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  5. 5 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  6. 6

    Un conductor ebrio choca contra una columna publicitaria en Granada
  7. 7

    Investigan al alcalde de Huétor Tájar por presuntas anomalías en la elección del jefe de la Policía Local
  8. 8 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  9. 9 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  10. 10

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Recreativo Granada sigue intratable y se confirma como candidado al ascenso

El Recreativo Granada sigue intratable y se confirma como candidado al ascenso