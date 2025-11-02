Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Formación inicial del Recreativo Granada. GCF

Fútbol · 3ª RFEF

El Recreativo Granada saca adelante su visita a El Palo

Los goles de Mario Jiménez, Richard, Flores y Rayan Zinebi dan el triunfo a los rojiblancos

R. I.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:53

Comenta

Un Recreativo Granada excelente, especialmente en la primera mitad, regresó de su visita al Nuevo San Ignacio con los tres puntos. El equipo de Luis ... Bueno se impuso a El Palo FC gracias a los goles de Mario Jiménez, Richard y Flores en el primer ecuador, y de Rayan Zinebi ya en el segundo.

