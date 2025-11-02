El Recreativo Granada saca adelante su visita a El Palo

Un Recreativo Granada excelente, especialmente en la primera mitad, regresó de su visita al Nuevo San Ignacio con los tres puntos. El equipo de Luis ... Bueno se impuso a El Palo FC gracias a los goles de Mario Jiménez, Richard y Flores en el primer ecuador, y de Rayan Zinebi ya en el segundo.

El once titular del preparador jiennense estuvo formado por: Bohdan Isachenko bajo palos; Flores, Seydou Fall, Bourama y Angelo atrás; Mario Marín, Álvaro Justo y Mario Jiménez en la medular; Samu Cortés y Pere Haro por las bandas; y Richard en punta de ataque.

Comenzó adelantándose muy pronto el conjunto nazarí, por mediación de Mario Jiménez, a los cinco minutos. Sin embargo, al cuarto de hora, puso las tablas Balta desde el punto de penalti.

Álvaro Justo y Samu Cortés pudieron volver a poner en ventaja a los suyos, pero en ambas oportunidades lo evitó el guardameta local. Sería Richard, jugador del sénior C que se estrenaba como titular, quien puso el 1-2 en el marcador cuando remató al fondo de las mallas un preciso centro de Pere Haro. Y ya en el último instante de la primera mitad, Flores aumentó más la renta culminando un contragolpe.

Tras la reanudación, El Palo recortó distancias con un gol de Carlos Camacho, que elevó la pelota por encima de Bohdan Isachenko. A partir de ahí, los locales, que se quedaron con un efectivo menos por la expulsión de Nacho Aranda a la hora de partido, intentaron encontrar espacios entre una muy organizada defensa rojiblanca. Incluso, pudo aprovechar alguna llegada peligrosa, como un disparo de Obi Anthony que se marchó cruzado por poco.

En el tramo final, el encuentro adoptó un ritmo vertiginoso y cualquiera pudo hacer daño. En medio de esa locura, un nuevo contraataque lo terminó Rayan Zinebi de la mejor forma posible y cerró la victoria granadinista.

El próximo fin de semana, el Recreativo se medirá como local a la UD Torre del Mar, un duelo correspondiente a la décima jornada del campeonato.