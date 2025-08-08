El Recreativo Granada logra su primer triunfo de pretemporada

R. I. Viernes, 8 de agosto 2025, 08:41 Comenta Compartir

El Recreativo Granada sumó su primer triunfo en esta pretemporada frente al Atlético Porcuna en el Estadio de San Benito, donde el equipo de Luis Bueno se impuso gracias a un gol de Enrique Bass al inicio del encuentro, y otro de Álvaro Justo de falta directa en el segundo tiempo.

El técnico jiennense optó por el siguiente once titular: Iker García bajo palos; Mauro Rodríguez, David Morilla, Bourama y Pablo Jiménez atrás; Dylan y Sylla en el centro del campo, con Álvaro Justo más adelantado; Lozano y William por las bandas; y Álvaro Justo en punta de ataque.

Comenzó adelantándose muy pronto el conjunto nazarí, cuando a los cinco minutos Enrique Bass remató un centro de Mauro y el balón entró ajustado al palo. Poco después, la ventaja se pudo ampliar, pero el guardameta local se mostró acertado para evitar el peligro granadinista.

El bloque grueso del plantel inicial se mantuvo de cara a la segunda mitad, en la que Álvaro Justo fue protagonista a balón parado. Primero, un lanzamiento suyo se topó con la intervención de Ambras. Aunque, apenas dos minutos después, en esta ocasión sí clavó su disparo, que tocó en el poste y acabó alojándose en el fondo de las mallas. Ya en el tiempo de descuento, el Atlético Porcuna logró recortar distancias por mediación de Manu.

Temas

Granada CF