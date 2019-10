Filial Dos granadinos ayudan al Recreativo a salir del bache ante el Sanluqueño más 'granadinista' Espínola conduce el balón durante el partido del sábado. / FERMÍN RODRÍGUEZ Espínola y Butzke fueron protagonistas en un encuentro en el que Abel Gómez y Geijo, héroes del ascenso rojiblanco a Primera en 2011, hicieron de antagonistas durante noventa minutos ANTONIO NAVARRO Granada Lunes, 14 octubre 2019, 02:08

En un fin de semana en el que el primer equipo descansaba por el parón FIFA que establece el calendario, el duelo que el pasado sábado disputaron en la Ciudad Deportiva el Recreativo Granada y el Atlético Sanluqueño adquirió más relevancia por motivos varios. El principal fue la necesidad que tenía el filial rojiblanco de sumar los tres puntos en juego para dar por zanjada una crisis que lo había llevado hasta el fondo de la tabla después de haber lamentado tres derrotas seguidas ante tres rivales directos. No obstante, entre los alrededor de 500 espectadores que se congregaron en la instalación de la Carretera de Alfacar –casi lleno, pues el aforo es de 600 personas– también hubo quién se acercó para volver a ver a dos hombres que en su día ayudaron al Granada a ascender a Primera: el granadino Abel Gómez, ahora entrenador del Sanluqueño; y el hispano-suizo Álex Geijo, delantero del equipo gaditano.

Ambos comprobaron que el Recreativo es un equipo intenso en casa, que compite y hace méritos para sumar puntos. En los tres anteriores duelos que jugó como local ante San Fernando, Villarrobledo y Mérida el filial granadino también ofreció una buena imagen, por lo que queda preguntarse cuánto tardará en dejar de ser un equipo vulnerable a domicilio para poder amarrar puntos fuera de casa que lo ayuden a acercarse a la permanencia en la categoría de bronce.

Al técnico David Tenorio la semana no le había resultado sencilla. Además de la lógica impaciencia del entorno y de sus propios jugadores ante la falta de resultados, en este partido no pudo contar ni con el sancionado Tavares ni con su delantero titular –Rubén Sánchez– por no estar al cien por cien de su nivel.

Dos jugadores de la cantera, Espínola y Adri Butzke, tenían la oportunidad de reivindicarse en un duelo en el que fueron premiados con la titularidad y lo hicieron. Espínola, sustituto de Tavares en el lateral derecho, completó un partido muy aseado en el que destacó su disciplina defensiva. De manera inteligente el futbolista granadino no arriesgó en el primer tiempo para no perder su posición y, al ver que tenía energía para ello, sí que ayudó más en ataque en la segunda mitad, pero sin perder nunca su sitio. Butzke, el 'nueve' del equipo, entró poco en juego en el primer periodo pero en la reanudación –con Rubén Sánchez sobre el campo– sí que ayudó a elaborar jugadas de ataque y en una arriesgada maniobra defensiva del rival logró robarle un balón al guardameta Isma Gil y marcar el único tanto del partido, que a su vez es su primer gol en Segunda División B.