Una acción del partido. GCF

Filial

El Recreativo Granada empata ante el Melilla B en La Espiguera

El conjunto rojiblanco ha empatado sus dos primeros partidos de Liga en 3ª RFEF

R. I.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:43

El Recreativo Granada sumó su segundo empate consecutivo en este inicio de campaña. El equipo de Luis Bueno viajó hasta Melilla para medirse en La Espiguera a otro filial, el de la UD Melilla. Finalmente, no hubo goles en un partido donde reinó la intensidad y la buena organización de los bandos.

El once titular del técnico jiennense estuvo compuesto por: Iker García en puerta; Gael Joel, Seydou Fall, Flores y Angelo atrás; Obi Anthony y Mario Marín en la medular, con Álvaro Justo más adelantado; Owen Emeka y Lozano por los costados; y Rayan Zinebi arriba.

En una primera mitad muy cerrada, con un ritmo muy igualado, la oportunidad más clara la tuvo de cabeza, pasada la media hora, Seydou Fall, pero su cabezazo cruzado a la salida de un córner se marchó desviado por muy poco.

La segunda mitad transcurrió de forma similar. El equipo visitante aguantó bien organizado las acometidas rivales, y arriba buscó generar oportunidades que pudieran valer tres puntos. Sin embargo, no gozó de fortuna en un duelo en el que ambos conjuntos pudieron hacerse con el triunfo.

En la próxima jornada, el cuadro nazarí disputará el primer derbi granadino del curso, con la visita del CD Huétor Tájar a la Ciudad Deportiva.

