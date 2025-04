«El Recreativo Granada lo hace todo en el campo, pero no tiene gol»

Ángel Mengíbar Granada Domingo, 27 de abril 2025, 14:42 Comenta Compartir

«La derrota nos deja unas sensaciones muy similares a las de otros partidos. Los partidos se nos hacen largos, no los cerramos porque no ... metemos goles. Así no eres capaz de ganar. Hemos hecho una gran primera parte. Hicimos todo lo necesario para ganar, pero no tenemos gol. Ellos se vinieron arriba en la segunda parte por lo que se jugaban, pero el partido lo perdemos nosotros», hizo autocrítica Raúl Barroso, entrenador del Recreativo Granada, tras perder ante la Balompédica Linense.

«De cara a la última jornada, no haremos experimentos. Aquí se compite al máximo hasta el último día. Después de un resultado como el de hoy sientes impotencia, porque al equipo no le da para ganar, pero lo seguiremos intentando. Viajaremos hasta Villanovense con ilusión. A los chicos no les reprocho nada, estoy contento con su esfuerzo», añadió el técnico. También habló en rueda de prensa Juanma Lendínez, capitán del filial. «Estoy de acuerdo con el míster. Nos falta contundencia en ambas áreas, tanto para meter como para no encajar. Nos cuesta hacer ocasiones, mientras que el rival nos genera peligro muy fácilmente. Puedes jugar bien, incluso dominar, pero sin esa contundencia no consigues nada. Es algo que nos penaliza mucho», concretó el centrocampista.

