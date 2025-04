El Recreativo Granada aplaza su agonía por el descenso una jornada más

El Recreativo Granada continúa con vida, aunque en estado crítico. El filial rojiblanco queda a un punto del descenso matemático a Tercera RFEF tras el ... empate a cero entre Xerez DFC y San Fernando, rivales directos por la salvación, lo que aplaza su agonía una semana más.

Con 23 puntos, el Recreativo se encuentra a once de la plaza de 'play off' por la salvación -la última esperanza- con doce pendientes de disputarse. El milagro se antoja imposible, con un margen mínimo de error. El resto de puestos de permanencia, sin liguilla de por medio, ya no son una opción.

La pérdida de categoría podría certificarse de manera definitiva el próximo sábado 12 tras el duelo de los nazaríes ante el Orihuela, equipo de media tabla con algunas aspiraciones de ascenso. Todo lo que no sea una victoria del filial y un pinchazo del San Fernando frente al UCAM Murcia la próxima jornada mandará al Recreativo a la quinta categoría del fútbol español. Ni el empate vale.