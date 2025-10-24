Bueno: «No podemos tirar ningún minuto a la basura»

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 24 de octubre 2025, 12:33 Comenta Compartir

El entrenador del Recreativo Granada, Luis Bueno, pidió a sus futbolistas que no tiren «ningún minuto a la basura» de cara al partido contra el San Pedro del domingo en el estadio Antonio Bailón de Peligros (18.45 horas) por la resiembra del césped en la Ciudad Deportiva del club. «Respetamos a un rival que viene en su mejor momento evidentemente, con muy buena actitud y las cosas muy claras como todos los equipos cuando tienen un entrenador nuevo», incidió.

«Esperamos ser valientes, mostrándonos unidos y concediendo poco para ir a por el partido pero durante los 90 minutos, porque esta categoría está llena de gente con mucho saber hacer. Debemos ser fuertes y solidarios para mantener esa entereza y acercarnos a sumar como objetivo de cada semana», abundó Luis Bueno.

«Peligros tiene un estadio con unas condiciones espectaculares para jugar al fútbol, como su grada y la cantina, y seguro que también lo será el duelo entre dos equipos de Tercera que irán a por el partido. Será un espectáculo 100%», insistió el entrenador del Recreativo para incitar a los aficionados del Granada a que asistan.