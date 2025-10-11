El Recreativo hace lo difícil pero acaba con un empate

El Recreativo Granada repitió el resultado del Granada femenino en un partido que empezó perdiendo y luego lo remontó, para terminar conformándose con el 2- ... 2 ante el Torredonjimeno. No acaba de mostrar el filial rojiblanco la solidez que requiere una categoría tan peleona y depende de instantes de inspiración.

Sin tiempo para ajustarse al asiento, el Torredonjimeno se adelantó en la continuación de una falta en la que Hurtado envió un misil a la escuadra de Bohdan para poner arriba a los jienenses.

Recreativo Granada Bohdan; Ale Santos (Owen Emeka, m. 69), Sergi Barjuan, Bourama, Pere Haro; Obi Anthony (Dominique, m. 58), Mario Marín, Álvaro Justo (Migue Sánchez, m. 82); Lozano (Mauro, m. 58), Mario Jiménez y Rayan Zinebi (William, m. 69). 2 - 2 Torredonjimeno Alberto; David Ordóñez (Adri Gómez, m. 65), Javi Martínez, Andy, Urbina; Sergio Muñoz, Hurtado (Samu Jiménez, m. 65), Juanfran (José Rodríguez, m. 77), Javi Blanco; Rubén Navas (Álex Moreno, m. 77) y Gaona (Samu Garrudo, m. 72). GOLES: 0-1, m. 4: Hurtado; 1-1, m. 30: Rayan Zinebi; 2-1, m. 59: Álvaro Justo; 2-2, m. 81: Javi Blanco.

ÁRBITRO: Juan Pedro Navarrete. Amonestó a los locales Lozano (m. 19), Bourama (m. 88) y Mario Marín (m. 92); y a los visitantes Javi Martínez (m. 10), Alfonso Soto (entrenador; m. 34), .

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 6 del grupo IX de 3ª RFEF, disputado en la Ciudad Deportiva GCF ante 150 espectadores.

Rayan casi provoca el fallo del portero en una presión, pero Alberto salió ileso en una acción aislada. El peligro continuó en las botas visitantes. Lo hubo claro en una falta del zurdo Rubén Navas que superó la barrera por fuera y dio en el poste, ante la preocupación de Bohdan, quien se lució acto seguido en un intento franco del central Javi Martínez, con reflejos felinos del ucraniano de los guantes.

El Recreativo andaba descontrolado hasta que frotó la bombilla. Llegó en un pase interior de Mario Marín para Mario Jiménez, que rompió al espacio y se la cedió, generoso, a Rayan Zinebi, para empatar.

El atacante catalán, de origen marroquí, tuvo una acción seguida en la que se quedó ante el portero pero se escoró demasiado en el regate. Tras ello, el Torredonjimeno se recompuso y explotó algunos fallos rojiblancos en salida de balón, aunque sin superar a Bodhan.

En la segunda mitad, el encuentro seguía sin un dominador claro. Las zagas se exprimieron para procurar que no hubiera acercamientos. En un balón al área del recién entrado Dominique, Rayan la templó con la cabeza para que llegara Álvaro Justo desde atrás para anotar con templanza.

Mario Jiménez se sacó de la manga un tiro combado que dio en el palo, mientras se quejaba un central visitante, Javi Martínez, tras un forcejeo con Owen, uno de los relevos de Luis Bueno.

Pero el Recreativo no supo mantener el resultado y, en una indecisión de Bohdan, llegó el 2-2, obra de Javi Blanco, en el minuto 81. No hubo más ocasiones claras. Al filial le faltó consistencia.