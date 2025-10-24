Los recibimientos al autobús del Granada vuelven cuatro partidos después

El Granada volverá a verse recibido por la afición al recuperar Pacheta la concentración previa y el desplazamiento en autobús cuatro jornadas en casa después ... por el horario más temprano de cara a este derbi contra el Cádiz. Los hinchas aguardarán a sus futbolistas con algo más de dos horas de antelación respecto al inicio del partido, poco antes de las 16.30 horas. La afluencia de 600 hinchas del Cádiz como mínimo en la esquina visitante generará un ambiente de rivalidad regional.

Pacheta decidió prescindir de los desplazamientos en autobús hacia Los Cármenes con motivo de la tercera jornada del campeonato, con el Mirandés, tras respetarlo por la inauguración del curso con el Deportivo de La Coruña. «Prefiero que se vaya desde casa; siento si hago daño a alguien con ello, pero siempre me fue bien así», justificó.

A esas derrotas les siguió la del Leganés antes de la 'manita' a la Real Sociedad B y el empate sin goles con Las Palmas, todavía sin recibimientos. Al de este derbi con el Cádiz le seguirá, de acuerdo al razonamiento de Pacheta, el previo al partido con el Zaragoza del domingo 9 de noviembre también a las 18.30 horas.