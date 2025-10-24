Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un recibimiento anterior al autobús del Granada. Ramón L. Pérez
Derbi con el Cádiz

Los recibimientos al autobús del Granada vuelven cuatro partidos después

Los hinchas se concentrarán algo antes de las 16.30 horas

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:34

El Granada volverá a verse recibido por la afición al recuperar Pacheta la concentración previa y el desplazamiento en autobús cuatro jornadas en casa después ... por el horario más temprano de cara a este derbi contra el Cádiz. Los hinchas aguardarán a sus futbolistas con algo más de dos horas de antelación respecto al inicio del partido, poco antes de las 16.30 horas. La afluencia de 600 hinchas del Cádiz como mínimo en la esquina visitante generará un ambiente de rivalidad regional.

