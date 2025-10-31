Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Martin Hongla, en un entrenamiento. Pepe Marín

Opinión Granada CF

Vinicius y Hongla

La plazoleta ·

Lo que sucede con Martin no tiene ningún beneficiado

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:56

Comenta

Martin Hongla no ha sido capaz de hacerle un desplante público a Pacheta como el que le dedicó Vinicius a Xabi Alonso cuando le sustituyó ... ante el Barcelona, aunque para reproducir tal contexto primero tendría que jugar, actividad íntimamente ligada a la profesión del camerunés que, como las peleas, depende como poco de dos personas: de que el futbolista tenga ganas de ganarse el puesto y de que el que decide lo ponga.

