Aficionados del Granada, ante del Deportivo. J. M. Baldomero

Opinión Granada CF

Tomar conciencia como afición

La plazoleta ·

La necesidad de que los que mandan les respeten y de la opción de protestar unidos, siempre con mesura

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:32

Se asume que el ciclo de Diego Martínez al frente del Granada supuso un revulsivo para la afición rojiblanca, el cual elevó la cota más ... baja de abonados, como refrenda la situación actual, con una bajada escasa pese a los dos fracasos consecutivos. No cabe duda de que aquel equipo logró gestas, hizo disfrutar y avivó el sentimiento de pertenencia, pero el fenómeno social viene de más lejos, de aquella etapa de resurrección que sacó al club de la Segunda B y lo instaló en el fútbol profesional. Hace unos meses se cumplieron quince años del Granada entre las dos principales categorías y los que recuerdan aquellos pasos como niños ya son adultos con una pasión consolidada, que ya no cojea tanto hacia los llamados grandes.

