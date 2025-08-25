Tomar conciencia como afición

Se asume que el ciclo de Diego Martínez al frente del Granada supuso un revulsivo para la afición rojiblanca, el cual elevó la cota más ... baja de abonados, como refrenda la situación actual, con una bajada escasa pese a los dos fracasos consecutivos. No cabe duda de que aquel equipo logró gestas, hizo disfrutar y avivó el sentimiento de pertenencia, pero el fenómeno social viene de más lejos, de aquella etapa de resurrección que sacó al club de la Segunda B y lo instaló en el fútbol profesional. Hace unos meses se cumplieron quince años del Granada entre las dos principales categorías y los que recuerdan aquellos pasos como niños ya son adultos con una pasión consolidada, que ya no cojea tanto hacia los llamados grandes.

Ahora, estos seguidores, en un momento preocupante para la entidad, están tomando conciencia de sí mismos. De la necesidad de que los que mandan les respeten y de la opción de protestar unidos, siempre con mesura. Sería un ejercicio de madurez, aunque también han de percatarse de algo. Granada, en el momento en el que salió del 'barro', no respaldó aquel proceso con una compra significativa de acciones. Algunos no tendrían edad y otros carecerían de recursos, pero la realidad es que solo unos pocos entusiastas suscribieron alguna, más como detalle sentimental.

Aquello, que a lo mejor hoy sería distinto, subraya la dificultad de un cambio de propiedad, que a la postre es lo que propiciaría un giro en su gestión, nunca se sabe si a mejor o peor, ojo. Pero hasta que esto se dé, hasta que alguien sea tan osado de enfrentarse al rompecabezas societario, atar cabos en Luxemburgo y sortear la Líbero, el hincha tiene el derecho a reclamar explicaciones a quienes han propiciado esto, pedir un estadio digno y que lo del verde no les amargue. Aquellos pequeños, ahora adultos, junto a los que ya estaban o se sumaron, quieren que sus hijos sigan disfrutando de un Granada digno en su centenario. Y si un día hay una ampliación de capital, tendrán que mostrar su fuerza.