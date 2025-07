Solo queda ya uno

Con la venta del Espanyol al grupo norteamericano Velocity Sports Limited solo quedará un equipo en el país con capital chino, el Granada. Aunque su ... propiedad siga llegando hasta Shanghái, en realidad allí solo se tendría que consultar una venta. Lo demás, desde que se activó la administración judicial provisional, se dirime desde Luxemburgo (donde radica la deuda con Pozzo) hacia España.

La presidenta del Granada es china, pero quien tiene voz de mando es Javier Aranguren, su adjunto, quien intervino la sociedad en 2020, en parte a instancias de LaLiga ante el desaguisado del ausente John Jiang. Le costó el puesto a gran parte de la dirección, que en realidad abogaba por una autogestión que llevó a Europa. La transición se culminó con un giro en el que tampoco quiso seguir Diego Martínez, y se marchó, aburrido, Fran Sánchez.

El Espanyol ya no será chino, aunque al menos con Chen Yansheng no hay quejas en lo económico, pues durante sus nueve años rebajó la deuda a mínimos y deja al equipo en Primera. Sí ha tenido altibajos como proyecto, con trece técnicos y seis directores deportivos, una experiencia continental y dos descensos, algo que recuerda a lo de Los Cármenes. Una inestabilidad que también tuvo su reflejo en lo social. Comandar desde la distancia supone inconvenientes en un negocio que tiene semejante valor simbólico para sus 'clientes', los aficionados.

Sophia Yang sí se deja ver más últimamente, pero sin cercanía, comunicándose por cartas estereotipadas. Aranguren tampoco participa en comparecencias, fuera de desayunos informativos no emitidos. Hasta Amado ha evitado divulgar los abonos y se presume que las presentaciones de futbolistas serán sin ejecutivos. Gestos de alejamiento cuando peor han ido la cosas que no ayudan al reseteo y enervan. Aun con ello, la agente se abona y está a la expectativa con Pacheta. Él lleva la bandera. Los demás han de mirar por los números. Estos no están como en el Espanyol.