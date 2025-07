Comenta Compartir

Las redes sociales propician que tengamos 'amigos' a los que no vemos la cara en directo, pero con los que conversamos con frecuencia. Uno de ... los míos, aficionado del Granada con pedigrí desde Tercera, me suele reprochar cierta indulgencia con los que confeccionan las plantillas porque apelo al beneficio de la duda. Me agarro como contestación al sentido común porque, cuanto más me adentro en las interioridades del mercado, mayor es mi consciencia de la dificultad de operar en un ámbito tan competitivo para los profesionales. Sin embargo, aunque en estas fechas aún me agarro a ese principio de paciencia ante las dificultades presentes, sí tengo una preocupación momentánea.

El Granada, como se veía venir en caso de fracaso la temporada pasada, se ha sumido en un proceso de reestructuración complicado. El Almería, en una situación con similitudes, sí está gozando de holgura porque sus futbolistas más valorados no han derramado tanto su caché. La UDA ha dinamizado su 'operación salida', que será de goleada con las operaciones de Pubill y la futura de Luis Suárez. Luego tienen que reaccionar, pero con la cartera llena. Los nazaríes, mientras tanto, cubrieron su primera fase con gasto mínimo (el de Faye) y seis activos que esperan con ambición en la categoría, de los que la única realidad (al menos en su día) es la de José Arnáiz. La dificultad viene ahora porque está tocando a puertas a las que llaman muchos y se convence con dinero, proyecto o ambas motivaciones. Pasta no hay tanta y esto exige un convencimiento al jugador más allá de las cifras. Pacheta, un gran aval, pero también es reconocido por un fútbol osado, que es más difícil de inculcar que los modelos más compactos. El Deportivo, reforzado, tiene a Antonio Hidalgo al frente, con fama de cerrar bien atrás. El 16 de agosto se verá el momento de cada uno. Espero volver de mis vacaciones ese día con optimismo.

