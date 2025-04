Pasos a seguir para emprender la compra del Granada

Comenta Compartir

Soy escéptico por naturaleza ante cualquier rumor de compra del Granada. La única tentativa que empecé a mirar con interés fue la de Ignacio Salcedo, ... pero no porque fuera desmesurada en lo económico, sino porque coincidían en él una persona apasionada por el equipo y su búsqueda incesante de soluciones originales a los muchos contratiempos que aparecieron en el camino, como las deudas que afectan a las sociedades del entramado propietario e incluso la guadaña del caso Líbero, aunque para muchos letrados no esté ya tan afilada. Asumido que Salcedo ha cogido distancia y se ha centrado en su propia empresa, mi visión es pragmática ante el contexto actual. Si la gestión no tiene visos de experimentar grandes volantazos a corto plazo –aunque en fútbol es poco precavido aseverar esto–, uno solo espera que se afine muchísimo el próximo proyecto, se vuelva a la élite –cosa complicada– o se quede el Granada en Segunda.

Los rojiblancos, para el que examina sus cuentas anuales, siguen pareciendo una empresa viable, lo que despierta el interés ajeno, sobre todo al comprobar que la propiedad, aunque no gobierne, lleva tiempo queriendo sacar jugo de su activo. Los gestores, sin embargo, son más prudentes. Atienden, escuchan con atención a quien sí parece solvente y solo entonces le dan traslado de la complejidad del Granada. Quizás si algún día sale de la ecuación la Líbero todo sea más sencillo, pero sobre todo hay que aspirar que algún día se alineen lo que se piensa en España y lo que se cavila en China. En este deporte, se pasa de héroe a villano en un chasquido, pero es cierto que a partir de varios acontecimientos pasados algo se fracturó entre la afición y la dirección, indultada con el ascenso, pero de la que se alejó el público con la subida 'real' en los abonos y sobre todo tras el desastre deportivo acaecido. El mal arranque con Abascal –fichaje de riesgo– y la eliminación de la grada joven propiciaron un ambiente negativo, luego aplacado con Escribá y la vuelta de la animación. Sin embargo, el trance vigente ha vuelto a defraudar a los seguidores y no es fácil mejorar este clima. No ayuda el apagón informativo tras el último mercado, que anima las conjeturas, en medio de los altibajos del conjunto. Lo poco bueno no se cuenta y lo malo lo salpica todo. Se debe mejorar en ello.

Granada CF