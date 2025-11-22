Monterrubio y un ninguneo pagado caro

Antonio Fernández Monterrubio visita Los Cármenes al frente del Córdoba. El que fuera director general durante la etapa del mejor Granada de todos los tiempos, ... el que llegó a jugar en Europa, ejerce ahora de consejero delegado del conjunto blanquiverde. Arrancó esta experiencia en 1ª RFEF y aborda su segunda temporada en LaLiga Hypermotion.

Monterrubio ya estuvo en la ciudad el curso pasado, en aquella victoria nazarí por 1-0 en la que los califales jugaron con uno menos desde la primera parte por la expulsión de Théo Zidane, hermano de Luca. El tanto, en el alargue, lo metió Siren Diao. El golpe postrero fue devuelto en El Arcángel con aquella derrota por 5-0.

Monterrubio formó parte de aquel 'triunvirato del éxito' junto a Diego Martínez y Fran Sánchez, aunque habría que añadir en su origen a un cuarto agente, Antonio Cordón, que se desligó antes de la experiencia continental. Mientras que Diego Martínez decidió no renovar su contrato –públicamente por cansancio, implícitamente por las dudas que le generaba el futuro de la entidad– y Fran Sánchez pidió la baja para marcharse al Valladolid –cuando ya percibía que le iban a colocar a un superior–, Monterrubio sí fue despedido sin esperar al final del curso en el que el Granada pisó Old Trafford. Fue un 26 de abril de 2021, después de que el equipo asegurara su la permanencia en Primera. Los fuertes desencuentros con Sophia Yang confluyeron en una salida precipitada.

Yang había reaparecido tras una primera etapa en el club con perfil bajo tras el desembarco chino. Regresó a finales de septiembre de 2020 como consejera, con mando en plaza, y la tensión entre ellos fue en aumento. Monterrubio buscó el amparo de la propiedad, pero se topó con que Yang acaparaba el control efectivo. El sevillano se fue a la calle por «motivos disciplinarios», deslizaron. Intentaron buscar argumentos objetivos, pero en los juzgados quedó como un despido improcedente y fue indemnizado.

Más adelante, con Patricia Rodríguez, se pretendió afear su ciclo por el supuesto despilfarro en fichajes. El plan de Monterrubio, en la resaca europea, era vender a ciertos futbolistas para que la rueda siguiera girando, pero el club pasó a una estrategia conservadora en la que solo se permitió el traspaso de Foulquier al Valencia. Hubo que esperar un año, con el descenso, para que el vestuario se convirtiera en un bazar.

Monterrubio, ninguneado, tuvo que irse fuera del fútbol profesional. Con inversión de Baréin detrás, el plan a largo plazo en Córdoba es llegar a la élite desde la sostenibilidad. Justo lo que tanto se ha deseado y ha costado aplicar en el Granada desde su marcha. El finiquito salió aún más caro.