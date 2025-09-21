Límites, compras y milongas

Lo de los límites de coste de plantilla dejaron de ser inteligibles para la mayoría de aficionados cuando, en ese supuesto ranking de topes salariales, ... llegó a aparecer el Barça en negativo hace un tiempo. Empezamos a comprender que el dato no se ajusta al gasto real en futbolistas, sino que se rebaja si el club de marras no tiene la relación apropiada entre ingresos y gastos, lo que puede generar problemas de inscripción.

Creer que Almería y Granada –los que peor salieron en la foto– son los que menos recursos emplean en jugadores es una milonga, pero sí tienen un lastre a rebajar en los próximos meses derivado de sus inversiones recientes y del arrastre de deportistas con emolumentos altos para la categoría. El asunto se dificultará si ambos conjuntos se anclan en Segunda, no digamos si a alguno le da por desplomarse a 1ª RFEF sin reestructuración efectiva.

Una de las diferencias sustanciales entre ambos equipos andaluces está en la procedencia y solvencia de sus propiedades. La de los vecinos cambió, pero siguió siendo de un saudí con capacidad para avalar ante situaciones comprometidas y mejorar el margen si fuera necesario. La del Granada es confusa y está arruinada. Ya advirtió Javier Tebas, en la presentación de los límites, que el grupo Dangdai (DDMC) está «en concurso de acreedores», preguntado sobre si espera cobrar la deuda por impago en derechos televisivos.

En el mismo acto, el otro Javier de LaLiga, Gómez, reconoció el interés «permanente» de terceros por adquirir el Granada. Pese a la cautela, su testimonio avivó la brisa del posible cambio, ya se vería si bueno o malo.

Al quid se sabe cómo se llega: primero, desanudar lo de Pozzo en Luxemburgo; segundo, desconectar a los chinos de China; tercero, ir a LaLiga para plasmar un proyecto viable; cuarto, ver cómo se puede amortiguar lo de la Líbero. Algunos han pasado por ciertas casillas, pero nadie ha llegado hasta el final del tablero. De momento.