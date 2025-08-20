Granada CF, por favor

Por favor, no queremos otro año sabático. No queremos otro año perdido. No queremos otro curso donde el número de sinsabores sea mayor al de ... alegrías. Ha habido tiempo de sobra para gestionar la situación. Pero la realidad es evidente. Una temporada más, el Granada vuelve a no dar visos de mejora con respecto a la temporada anterior. El deseado fichaje ilusionante no termina de llegar. El capitán y jugador franquicia está, de nuevo, en la rampa de salida, y, desgraciadamente, muchas de las nuevas incorporaciones no han podido ser inscritas a tiempo. Para más inri, la imagen mostrada en la jornada uno, así como todas las noticias que se generan alrededor del club, no hacen más que alimentar el reestreno de una nueva tragicomedia de 42 episodios.

Por favor, queridos propietarios de este maravilloso y casi centenario club, dejemos a un lado egos y dividendos, y parémonos a realizar una pequeña reflexión acerca de este pasado reciente. Cualquier CEO de cualquier empresa que se precie lo haría, y consecuentemente, tomaría decisiones. Queremos entender que aquí también.

Por favor, queridos directivos de este maravilloso y casi centenario club, tratemos de generar el clima ideal para que este proyecto, con independencia de su solvencia económica, que esté cohesionado y genere ilusión. Y es que sin ella estamos perdidos.

Por favor, querido entrenador, gracias a usted, el aficionado rojiblanco horizontal volvió a recuperar la esperanza de volver a la élite. Nos devolvió nuestra razón de ser, el espíritu de la eterna lucha. No cese en su empeño. Su suerte será la nuestra.

Por favor, queridos jugadores, muchos de ustedes conocen a la perfección la ciudad y lo que representa el club. Otros, no tanto. En cualquier caso, a modo de recordatorio, no olviden jamás que son muchos los aficionados que van cada domingo para verles a ustedes.

Por todo ello, y mucho más, rogamos, por favor. La afición, la ciudad y, sobre todo, el respeto a ese histórico escudo merecen esa reflexión por parte de todas las partes implicadas. Reflexionemos pues.