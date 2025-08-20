Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aficionados del Granada, ante el Deportivo. J. M. Baldomero

Granada CF, por favor

COMPETIR, APRENDER, DISFRUTAR ·

La afición, la ciudad y, sobre todo, el respeto a ese histórico escudo merecen esa reflexión

Jaime Morente

Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:37

Por favor, no queremos otro año sabático. No queremos otro año perdido. No queremos otro curso donde el número de sinsabores sea mayor al de ... alegrías. Ha habido tiempo de sobra para gestionar la situación. Pero la realidad es evidente. Una temporada más, el Granada vuelve a no dar visos de mejora con respecto a la temporada anterior. El deseado fichaje ilusionante no termina de llegar. El capitán y jugador franquicia está, de nuevo, en la rampa de salida, y, desgraciadamente, muchas de las nuevas incorporaciones no han podido ser inscritas a tiempo. Para más inri, la imagen mostrada en la jornada uno, así como todas las noticias que se generan alrededor del club, no hacen más que alimentar el reestreno de una nueva tragicomedia de 42 episodios.

