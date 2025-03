Los Cármenes puede ser un estadio decente, que no de vanguardia, pero el Granada también ha de sumar

El anuncio del cierre de las esquinas del estadio Nuevo Los Cármenes por parte de la alcaldesa de la capital no fue ningún brindis al ... sol de Marifrán Carazo. Una cosa son las promesas electorales de tantos políticos anteriores y otra manifestarse en pleno municipal con visos a poner el proyecto en marcha cuanto antes, burocracia mediante. Será la enésima ocasión histórica de mejorar una instalación mal parida desde su origen, que ni siquiera inauguró el propio Granada CF y que se parchea desde hace tiempo con gradas supletorias sin que ni las instituciones ni el propio club encontraran una solución. El campo pasará a ser algo decente cuando todo culmine, que no vanguardista. Mucho habría que hacer para ello, pero que menos que todo el mundo se pueda sentar con cierto confort y que no haya charcos y goteras por doquier cada vez que llueve.

A comienzos de abril habrá una reunión del consejo de administración de Gegsa del que es más que probable que salga la aprobación del pliego de la concesión administrativa que ha de servir para completar la mejora de Los Cármenes. Para ello, el Granada CF se tendría que presentar. Todos hemos interpretado que una fórmula así salva el escollo de una hipotética condena por el caso Líbero, que sí podría afectar a una cesión a largo plazo, pero tocará comprobar cómo reaccionan ahora en las oficinas rojiblancas, donde no quedaron satisfechos con las intentonas previas, con Paco Cuenca en la silla de gobierno de la plaza del Carmen. Hubo alegaciones al primer planteamiento y quedó desierto el segundo, ante la estupefacción del socialista. Ahora, la cuestión de mínimos parece acercar la presentación de la entidad deportiva, pero cualquiera sabe ya qué puede ocurrir al final. Aunque las relaciones bilaterales sean óptimas, la documentación no se puede pactar porque se incurriría en un delito de prevaricación, salvo que se profundice en otra vía. De ahí que, hasta que no se haga público es complicado medir cómo respirarán la presidenta Sophia Yang y su círculo de confianza. El canon impuesto, aunque luego se rebajó, fue un obstáculo insalvable entonces, pero los tiros no tienen pinta de ir por ahí ahora. El Granada ha de sumar en este asunto con la bajada de cota del césped, que haría ganar más espectadores, pues las esquinas es lo comido por lo servido con las provisionales. Tiene el crédito a mano con el CVC, pero todo se enreda mucho a la hora de la plasmación. Ahí está la Ciudad Deportiva, que avanza, pero no a la velocidad esperada por muchos y que, a este paso, se va al horizonte de mayo, si no se pone de nuevo a llover. Son necesidades básicas, se esté en Primera o en Segunda división.

