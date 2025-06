Un desayuno impopular

La vida sube en general, el proyecto deportivo necesitará recursos, pero no parece que se mida bien el impacto de subir los carnés tras el fracaso con el equipo masculino

Tocarle el bolsillo al abonado del Granada no resulta una medida popular después de una temporada reconocida como «decepcionante» por los propios dirigentes del club. ... La vida sube en general, el proyecto deportivo necesitará recursos, pero no parece que se mida bien el impacto de subir los carnés tras el fracaso con el equipo masculino. Se viene de un curso con récord de inscritos, seguramente ilusionados con una vuelta rápida a Primera división, pero entre el fracaso sin paliativos y el nuevo coste del asiento –del que no se especificó cuantía–, las consecuencias son imprevisibles a día de hoy.

Tal vez el efecto del anuncio en el desayuno informativo se diluya cuando se presente la campaña o cuando el balón ya ruede en verano y se alberguen esperanzas de gloria con Pacheta. Esta es la tierra del 'chavico' y uno de los grandes desencuentros con el consejo de administración actual tras el último ascenso procede, precisamente, del incremento encubierto con aquellos 'días del club'. Algo se quebró desde entonces con el palco que la inercia del conjunto no ha ayudado a rectificar. Por eso se canta lo que se canta. Por lo demás, se traslada el propósito de enmienda y la fe en que lo futbolístico impulse todo lo demás. La mejor política de ahorro siempre se basará en ganar, mejorar el valor de los jugadores y librarse de tantos finiquitos. Si el entrenador y lo que le traigan conjugan bien, en el mar se calmará el oleaje. Respecto a las intentonas de compra de la entidad, Aranguren reconoció en el desayuno la de Ignacio Salcedo, pero la diluyó en la actualidad como otros tantos acercamientos. Quien quiera acceder a la propiedad ha de ser ingenioso y multimillonario –o tener apoyos así–. Resolver la Líbero, que no tiene ni fecha de juicio; encarar deudas que cuelgan de los chinos; y adentrarse por el laberinto oriental, para ponerlos a todos de acuerdo. Mientras tanto, esto es lo que hay. Más les vale mejorar.

