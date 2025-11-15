Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sergio Ruiz conduce un balón entre futbolistas del Racing. Luis Palomeque (El Diario Montañés)
Capitán del Granada

Sergio Ruiz: «No estuvimos bien al principio pero dimos la cara»

Declaraciones ·

«Pudimos ganar al final pero el empate fue justo», señala el cántabro, que vivió un partido «bonito y especial» en lo personal

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:25

Comenta

Sergio Ruiz se mostró «contento» con el empate en El Sardinero tras verse 2-0 en la primera media hora. «No estuvimos bien en la ... primera parte pero dimos la cara, empatamos y pudimos ganar. Fue justo», resumió. «Ellos salieron muy fuertes y nos estaban pillando al espacio, pero tuvimos más balón en el segundo tiempo. Parecía que el partido estaba ya acabado pero menos mal que Ander paró la última porque si no nos habríamos ido con un sabor amargo», compartió en declaraciones a LaLiga Hypermotion TV, normalizando la trifulca del final «por la tensión».

