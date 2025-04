Quini: «Siempre me consideré madridista, pero ahora soy del Granada»

Ángel Mengíbar Granada Sábado, 5 de abril 2025, 13:44 Comenta Compartir

«Desde siempre me he considerado madridista, pero ahora soy del Granada. Allí es donde viví más experiencias y mis recuerdos más bonitos del mundo del fútbol», expresó sincero Joaquín José Marín Ruz, más conocido como Quini en el deporte rey. El defensor analizó los momentos destacados de su carrera deportiva en Climbers, podcast de TikTok dedicado a los protagonistas del balompié, con el cuadro rojiblanco como protagonista.

«No lo he pasado tan mal en el fútbol como aquel día (descenso a Segunda en 2022). Recuerdo que durante la temporada siguiente me desvelaba con jugadas del partido del Espanyol en la cabeza. '¿Qué habría pasado si hubiese hecho esto o lo otro?', pensaba. Nos quedamos cerca de la permanencia, con muy pocas probabilidades de bajar. Fue jodido», relató Quini. Afortunadamente, pudo quitarse la espina al curso siguiente.

«El ascenso se sintió como una liberación. Saldamos una deuda pendiente con la gente del Granada. La sensación fue muy distinta a cuando subimos en 2019. Ese año disfrutamos del camino y fuimos a por todas. No teníamos nada que perder y nos dio alegría, pero el último supuso quitarnos una carga. Lloré aquel día», expuso. Quini vistió la rojiblanca horizontal entre 2017 y 2023, cuando se marchó al Olympiacos griego de Diego Martínez. Seis temporadas que lo arraigaron al club y la ciudad.

«En el Granada sentí cosas distintas a cuando estuve en el Rayo Vallecano. Es el equipo donde he estado más años y al que guardo mayor sentimiento de pertenencia. Granada es donde nació mi hijo, su gente me mostró mucho cariño... Me duele mucho el Granada», añadió. Después de devolver junto con sus compañeros al equipo a la máxima categoría, la entidad decidió no prolongar su contrato.

«Batacazo» al no renovar

«Cuatro meses antes de terminar el curso se me dio a entender que iba a seguir, que la propiedad estaba contenta conmigo y su intención era que siguiese tanto en Segunda como en Primera. Yo estaba tranquilo y esperanzado porque era lo que me habían vendido, pero acabó la campaña y nadie me llamaba. Al final decidí contactar con el director deportivo por mi parte para conocer la decisión. Creía que me merecía saberla. Fue entonces cuando me dijeron que preferían explorar otras opciones, aunque no me cerraban la puerta del todo. Para mí fue un chasco grande. Después de lo que me habían comentado, el batacazo fue mayor», detalló.

También sufrió cuando se quedó fuera del 'EuroGranada'. «Justo acababa de salir de una lesión del cruzado y tenía otra de cuádriceps, mi rendimiento era una incógnita. El club tenía que dejar a tres jugadores fuera de la lista para Europa League y me tocó. Lo entendí, pero también me jodió. Era quizá la única oportunidad que tendría en mi carrera de jugar en Europa», explicó. «Lo hablé con Diego (Martínez) en su momento y luego, cosas del destino, firmé con el Olympiacos y pude disputar una competición continental gracias a que él me lleva a Grecia», destacó.

Temas

Granada CF