Las quejas de José Alberto y la tensión con Astralaga y Lama al final

El entrenador del Racing, José Alberto, sorprendió tras el partido con varias quejas por el empate del Granada en El Sardinero. Más allá del comportamiento ... de su propio equipo durante la segunda parte, el técnico lamentó que Souleymane Faye no llegara a incurrir en fuera de juego «por milímetros» en el desmarque tras el que asistió a Jorge Pascual para recortar la diferencia en el marcador -la repetición mostró que no fue tan al límite- y pidió la tarjeta roja para el extremo por una dura entrada sobre Mantilla aún en el primer tiempo.

«Otras veces vi sancionarse esa acción con roja sin ningún tipo de duda», reclamó José Alberto acerca de esa posible expulsión de Faye. «Ese relato de que el Racing solo sabe ganar contra diez nos condiciona», añadió el entrenador local, en referencia las superioridades numéricas que su equipo sí tuvo jornadas atrás y que despertaron recelo entre rivales como el Deportivo de La Coruña.

José Alberto, además, fue tan duro con el propio Racing que anuló los méritos del Granada para el empate. «Hubo mucho más demérito nuestro», subrayó, además de lamentar «dosis de infortunio tremendas» en los goles rojiblancos al rebotar en futbolistas suyos tanto el centro a Pascual como la falta directa de José Arnaiz. «Cualquier rival nos hace daño si dejamos de ser nosotros mismos», añadió.

Trifulca final

Al pitido final le siguió, además, una trifulca entre futbolistas de ambos equipos. Todo vino por la celebración de Ander Astralaga al imponerse a Juan Carlos Arana en la última ocasión del partido, girándose además hacia la grada de animación del Racing con aspavientos. El delantero local se lo recriminó con un leve impacto con el pecho que el portero del Granada exageró fingiendo una agresión. Más tarde entraría en la escena Manu Lama, que mandó callar a los aficionados de la zona. En ese mismo fondo fue donde le empujó Andrés Martín en la última jornada de la temporada pasada para que chocara con Luca Zidane lesionándose un hombro con 0-1 para los rojiblancos y el 'play off' de ascenso en juego.