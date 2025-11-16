Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manu Lama defiende a Asier Villalibre. LaLiga

Polémicas en el Racing - Granada CF

Las quejas de José Alberto y la tensión con Astralaga y Lama al final

El entrenador local sorprende al quejarse del fuera de juego en el que no llegó a incurrir Faye antes del gol de Pascual y también pide su expulsión

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:22

Comenta

El entrenador del Racing, José Alberto, sorprendió tras el partido con varias quejas por el empate del Granada en El Sardinero. Más allá del comportamiento ... de su propio equipo durante la segunda parte, el técnico lamentó que Souleymane Faye no llegara a incurrir en fuera de juego «por milímetros» en el desmarque tras el que asistió a Jorge Pascual para recortar la diferencia en el marcador -la repetición mostró que no fue tan al límite- y pidió la tarjeta roja para el extremo por una dura entrada sobre Mantilla aún en el primer tiempo.

