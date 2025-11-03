Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El once inicial del Granada en el José Zorrilla. LOF

Notas

Las puntuaciones de los jugadores del Granada en Valladolid

El equipo rojiblanco corta su buena racha y cae en el José Zorrilla pese a empezar por delante en el marcador

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:02

Comenta

IDEAL califica a los jugadores del Granada tras la derrota ante el Valladolid (2-1) en el José Zorrilla.

Luca Zidane: 4

Arrancó dubitativo con los pies y ... bajo palos, sin mejorar lo suficiente como para alejar el runrún. Detuvo algunos lanzamientos con seguridad, aunque siguió cometiendo imprecisiones. Su 'pájara' no fue decisiva, pero restó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Tájar se vuelca con la familia del niño atropellado
  2. 2 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  3. 3

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  4. 4 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  5. 5

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  6. 6 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  7. 7 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  8. 8 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  9. 9 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  10. 10 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las puntuaciones de los jugadores del Granada en Valladolid

Las puntuaciones de los jugadores del Granada en Valladolid