Las puntuaciones de los jugadores del Granada en Valladolid

IDEAL califica a los jugadores del Granada tras la derrota ante el Valladolid (2-1) en el José Zorrilla.

Luca Zidane: 4

Arrancó dubitativo con los pies y ... bajo palos, sin mejorar lo suficiente como para alejar el runrún. Detuvo algunos lanzamientos con seguridad, aunque siguió cometiendo imprecisiones. Su 'pájara' no fue decisiva, pero restó.

Pau Casadesús: 5

Cumplió en defensa, aunque sin brillo. Trabajó y sumó kilómetros en pro del equipo, sin fallos comprometedores. Debe mejorar sus prestaciones en ataque, su principal 'debe' para poder crecer como lateral.

Oscar Naasei: 8

Imperial. Frenó en seco a un 'gigante' como Latasa, totalmente desquiciado. Tapó el área y ganó duelos para sostener a su equipo cuando el rival se creció. Se encuentra a un gran nivel, imprescindible en el once inicial.

Manu Lama: 6

Ejerció como el líder en defensa que es y estuvo inmaculado todo el partido hasta el tramo final, cuando cometió un penalti desafortunado y absurdo por mano dentro del área. Costó el punto tras la resistencia del equipo.

Baïla Diallo: 5

Le tocó bailar con la más fea por su banda. Se vio en problemas ante Alejo, cuya planta pareció intimidarle demasiado. Cumplió, pero sin más. Ha tenido mejores partidos. Al menos se entendió con sus compañeros.

Rubén Alcaraz: 7

Todo un veterano con compromiso y liderazgo. Leyó el partido a la perfección y sostuvo a los suyos mientras actuó sobre el campo. Que no se resfríe.

Sergio Ruiz: 5

Partido gris del capitán, al que le costó engrasar la maquinaria. Erró con el pase y no sacó su mejor versión en un campo complicado, lo que le llevó a no acabar el partido, también condicionado por una tarjeta amarilla.

Pedro Alemañ: 6

No hizo un mal partido, pero no brilló como acostumbraba. Rindió bien en lo físico y trabajó como el que más, pero no dispuso de demasiados balones para imponer su ritmo. No acabó el partido, fatigado de más.

Álex Sola: 7

Una vez más fue de los efectivos más incombustibles del equipo. Dio muestras de su calidad y de su inteligencia para provocar varias amarillas en el rival. Fue de más a menos en la segunda parte ante el empuje local.

Souleymane Faye: 7

Fue un puñal por la izquierda, encarando constantemente y saliendo victorioso de los lances. Asistió en el tanto a Pascual, con el que mostró un gran entendimiento. Fue de más a menos en la segunda parte.

Jorge Pascual: 7

El doblete en Copa parece haberle transformado. Ejerció inteligente y peleón en los balones divididos, además de con olfato dentro del área. Por fin 'mojó' en Liga. Diferencial pese a la derrota, pero debe dar aún más de sí.

También jugaron:

Pablo Sáenz (5). Activo, pero no influyó demasiado. Manu Trigueros (5). Refrescó el centro del campo, pero sin encontrar huecos entre líneas. Diego Hormigo (0). Entró bien, pero cayó en la provocación de Alejo y se marchó expulsado. Debe contenerse. Luka Gagnidze (4). Intrascendente. José Arnaiz (-). Sin tiempo apenas para influir.