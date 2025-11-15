Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El once inicial del Granada en Santander. GCF/Pepe Villoslada

Las puntuaciones de los jugadores del Granada en el empate contra el Racing

IDEAL califica el rendimiento de los rojiblancos en El Sardinero

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:45

IDEAL califica el rendimiento de los jugadores del Granada en el empate a dos contra el Racing en El Sardinero.

Ander Astralaga: 6

Volvió a la titularidad y ... no ofreció muchas garantías. Demasiado inquieto con el balón y dubitativo en las salidas. Acabó salvando a los suyos en el alargue con grandes intervenciones,lo que mejoró su noche.

