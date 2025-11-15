Las puntuaciones de los jugadores del Granada en el empate contra el Racing

IDEAL califica el rendimiento de los jugadores del Granada en el empate a dos contra el Racing en El Sardinero.

Ander Astralaga: 6

Volvió a la titularidad y ... no ofreció muchas garantías. Demasiado inquieto con el balón y dubitativo en las salidas. Acabó salvando a los suyos en el alargue con grandes intervenciones,lo que mejoró su noche.

Oscar Naasei: 6

Cumplió como lateral, mejor que en la última jornada. Tiró de físico para tapar su banda. Se fajó en defensa, aunque apareció poco arriba. Pese a que no es su posición natural, garantiza rendimiento, que no es poco.

Manu Lama: 5

Ha bajado sus prestaciones, con fallos impropios que transmiten inseguridad en la defensa. Sufrió demasiado ante Villalibre y compañía, aunque mejoró algo en la segunda mitad. Debe recuperar su mejor nivel.

Loïc Williams: 4

Ha perdido contundencia y seguridad, virtudes que le está costando recuperar. No comprometió el partido, pero dio algún que otro susto. No termina de cambiar la dinámica, aunque por momentos salva la papeleta.

Baïla Diallo: 6

Volvió a ofrecer la versión que acostumbra, sin escatimar un solo esfuerzo, comprometido atrás y poderoso en la carrera. Se animó a atacar en alguna acción, aunque lo suyo es la defensa. Es un seguro incombustible.

Rubén Alcaraz: 4

Incapaz de imponerse en el centro del campo, sufriendo de más en la ida y vuelta del choque. No consiguió mantener ordenado al equipo, sobrepasado por las circunstancias. Sus molestias le perjudicaron y acabó sustituido.

Pedro Alemañ: 5

Le tocó un partido con poco brillo en mitad de la alta intensidad que exigió el rival. No contribuyó demasiado entre líneas, pero hizo kilómetros y apoyó en labores defensivas para liberar a los de arriba. Puede dar más.

Sergio Ruiz: 8

Grandísimo partido el del capitán, sosteniendo al equipo en el centro del campo y limitando las opciones del rival. Rindió a gran nivel, algo que debe mantener sin intermitencias.

Soleymane Faye: 7

Un día más, el efectivo más desequilibrante del equipo. Cambió el partido con su asistencia a Pascual y con una diagonal que derivó en el libre directo de Arnaiz. Fue un quebradero de cabeza constante. Letal y decisivo.

Álex Sola: 6

Pese al mal rendimiento colectivo, sobresalió con alguna jugada fruto de su carácter y lucha constante. No generó demasiado peligro, pero se fajó para ayudar en defensa a sus compañeros. Nunca defrauda.

Jorge Pascual: 7

Fue el blanco de los contrarios, que se excedieron en el choque sin que el almeriense pudiese escapar de su marcaje. Le costó entrar en juego y apenas dispuso de ocasiones, pero marcó la que tuvo para dar alas al equipo.

También jugaron:

-José Arnaiz (7). Igualó el partido con un buen tanto y amenazó la meta contraria con ocasiones y un fútbol inteligente.

-Manu Trigueros (5). Contribuyó en la medular sin desentonar.

-Luka Gagnidze (5). Sumó y mostró atrevimiento, aunque sin decantar la balanza. Va cuajando en lo táctico.

-Pau Casadesús (-). Sin apenas incidencia.