Las puntuaciones de los jugadores del Granada en el empate contra el Racing

NotasLas puntuaciones de los jugadores del Granada en el empate contra el Racing
IDEAL califica el rendimiento de los rojiblancos en El Sardinero
Granada
Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:45
IDEAL califica el rendimiento de los jugadores del Granada en el empate a dos contra el Racing en El Sardinero.
Ander Astralaga: 6
Volvió a la titularidad y ... no ofreció muchas garantías. Demasiado inquieto con el balón y dubitativo en las salidas. Acabó salvando a los suyos en el alargue con grandes intervenciones,lo que mejoró su noche.
Oscar Naasei: 6
Cumplió como lateral, mejor que en la última jornada. Tiró de físico para tapar su banda. Se fajó en defensa, aunque apareció poco arriba. Pese a que no es su posición natural, garantiza rendimiento, que no es poco.
Manu Lama: 5
Ha bajado sus prestaciones, con fallos impropios que transmiten inseguridad en la defensa. Sufrió demasiado ante Villalibre y compañía, aunque mejoró algo en la segunda mitad. Debe recuperar su mejor nivel.
Loïc Williams: 4
Ha perdido contundencia y seguridad, virtudes que le está costando recuperar. No comprometió el partido, pero dio algún que otro susto. No termina de cambiar la dinámica, aunque por momentos salva la papeleta.
Baïla Diallo: 6
Volvió a ofrecer la versión que acostumbra, sin escatimar un solo esfuerzo, comprometido atrás y poderoso en la carrera. Se animó a atacar en alguna acción, aunque lo suyo es la defensa. Es un seguro incombustible.
Rubén Alcaraz: 4
Incapaz de imponerse en el centro del campo, sufriendo de más en la ida y vuelta del choque. No consiguió mantener ordenado al equipo, sobrepasado por las circunstancias. Sus molestias le perjudicaron y acabó sustituido.
Pedro Alemañ: 5
Le tocó un partido con poco brillo en mitad de la alta intensidad que exigió el rival. No contribuyó demasiado entre líneas, pero hizo kilómetros y apoyó en labores defensivas para liberar a los de arriba. Puede dar más.
Sergio Ruiz: 8
Grandísimo partido el del capitán, sosteniendo al equipo en el centro del campo y limitando las opciones del rival. Rindió a gran nivel, algo que debe mantener sin intermitencias.
Soleymane Faye: 7
Un día más, el efectivo más desequilibrante del equipo. Cambió el partido con su asistencia a Pascual y con una diagonal que derivó en el libre directo de Arnaiz. Fue un quebradero de cabeza constante. Letal y decisivo.
Álex Sola: 6
Pese al mal rendimiento colectivo, sobresalió con alguna jugada fruto de su carácter y lucha constante. No generó demasiado peligro, pero se fajó para ayudar en defensa a sus compañeros. Nunca defrauda.
Jorge Pascual: 7
Fue el blanco de los contrarios, que se excedieron en el choque sin que el almeriense pudiese escapar de su marcaje. Le costó entrar en juego y apenas dispuso de ocasiones, pero marcó la que tuvo para dar alas al equipo.
También jugaron:
-José Arnaiz (7). Igualó el partido con un buen tanto y amenazó la meta contraria con ocasiones y un fútbol inteligente.
-Manu Trigueros (5). Contribuyó en la medular sin desentonar.
-Luka Gagnidze (5). Sumó y mostró atrevimiento, aunque sin decantar la balanza. Va cuajando en lo táctico.
-Pau Casadesús (-). Sin apenas incidencia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión