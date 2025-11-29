Las puntuaciones del Granada CF en su victoria con la Cultural Leonesa

Estas son las puntuaciones de IDEAL a los jugadores del Granada CF en el partido contra la Cultural Leonesa.

ASTRALAGA 8

Se ha hecho con el ... puesto de titular con toda justicia. Seguro en sus intervenciones, brillante en algunas de ellas, ha cogido confianza y es algo básico para cualquier portero que se precie.

OSCAR NAASEI 6

Como lateral, se muestra alocado en sus subidas al ataque, pero mantiene siempre la firmeza en el plano defensivo. Ayuda mucho a sus compañeros con su energía. Fue sustituido otra vez.

MANU LAMA 7

Pocos errores y sobre todo muchas intervenciones de éxito, en especial con la cabeza. Participó en el gol rojiblanco y mantuvo el orden en la parte trasera. En el perfil derecho está más cómodo.

LOÏC WILLIAMS 9

Partidazo del central valenciano, por fin emulando a aquel que maravilló por tramos la pasada campaña. Estupendo en la anticipación, colosal en lo físico y con cortes fundamentales atrás.

BAÏLA DIALLO 7

El francés evoluciona positivamente y se entiende a las mil maravillas con Souleymane Faye. Le dobla cuando debe y sabe echar el candado en su zona cuando es necesario. Indiscutible.

SERGIO RUIZ 7

Partido de gran exigencia para el cántabro, pues tuvo que ejercer de eje, sin que le pesara en nada la responsabilidad. Hasta tuvo alguna conducción de las suyas. Fundamental en el orden táctico.

PEDRO ALEMAÑ 7

Tiene un fino toque de balón y sabe marcar el ritmo con la pelota. Su capacidad de asociación es fantástica, pero tuvo que abandonar el terreno de juego por unas molestias musculares sobrevenidas.

ÁLEX SOLA 7

Intenso, con detalles, pero menos lúcido que otras veces. Es generoso en el esfuerzo y esto le permite alcanzar el notable incluso en los días en los que proporciona poco en ataque.

SOULEYMANE FAYE 7

Otro cuyo despliegue es enorme, incluso cuando no le salen bien las acciones ofensivas. En algún momento le falló el control o se precipitó en el disparo, pero le dio dolores de cabeza al rival.

JOSÉ ARNAIZ 8

Su presencia le garantizó fluidez al Granada con la pelota. Es una opción más, encima por dentro, y esto lo agradecen todos en una zona siempre vigilada por los adversarios. Otra asistencia más.

JORGE PASCUAL 8

Lleva seis goles contando el de Copa, una cifra respetable tras muchos meses en blanco. Ha entendido lo que quería de él Pacheta y lo 'adorna' con dianas, algo fantástico para el equipo.

RUBÉN ALCARAZ 6

Trabajó a destajo para sostener al equipo en el centro del campo. Sabe su cometido.

PAU CASADESÚS 5

Se metió en algún lio al entrar en un partido demasiado acelerado.

MANU TRIGUEROS 6

Interpretó bien lo que necesitaba el conjunto en el centro del campo.

RODELAS 6

Estuvo a punto de anotar un gol en un centro. Intenso en su tramo.

BOULDINI 6

Volvió tras su lesión y se aplicó en el rato que estuvo, con un gol anulado.