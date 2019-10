Granada CF Puertas: «No me importaría quedarme aquí toda la vida» Puertas durante su comparecencia en sala de prensa. / Alfredo Aguilar El almeriense aclaró que se centra en lo deportivo, aunque volvió a confesar el amor que siente hacia el club y la ciudad FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Miércoles, 9 octubre 2019, 13:10

Antonio Puertas, uno de los protagonistas principales del pasado curso y, sobre todo, del arranque de este, se puso ante los micros para analizar el momento del Granada tras la derrota en el Bernabéu, su evolución personal y su situación contractual, pues a partir de enero podría entablar negociaciones con algún club al terminarse su contrato en junio.

- BUEN INICIO DE TEMPORADA: «Al final trabajamos para intentar estar bien toda la temporada y sacar los máximos puntos posibles. Creo que ha sido un gran arranque. Este equipo es muy identificativo»

- DIFERENCIAS ENTRE CATEGORÍAS: «En Primera, los errores que cometes se pagan más normalmente porque los jugadores tienen más calidad, los de arriba son más definitorios».

- RENOVACIÓN DE CONTRATO: «Es algo en lo que no me gusta insistir. Prefiero estar centrado en lo deportivo. Estoy muy contento e ilusionado con la situación que hay en el equipo. Tengo muchas ganas siempre de que llegue el siguiente partido. Y esos temas se los dejo al representante».

- ¿SE QUIERE QUEDAR EN GRANADA?: «Al club y a la ciudad les cogí un cariño enorme. Aquí he pasado los mejores años de mi vida y estoy súper agradecido. No me importaría quedarme aquí toda una vida».

- ESTADO FÍSICO: «Físicamente me siento súper bien, apenas tuve problemas físicos el año pasado y me encuentro muy fuerte. Estoy rindiendo bien y ojalá que siga así mucho tiempo».

- ENFERMERÍA: «Son cosas del fútbol, hacemos todas las prevenciones, nos tratamos para estar en las mejores condiciones. Pero esto es fútbol y siempre hay lesiones. Los jugadores que han llegado nuevos se están acoplando a la perfección. El equipo tiene que tirar para adelante y lo importante es que al que le toque esté al 100%».

- MADRID: «Me fui un poco enfadado, porque la primera parte no fue buena del todo. Nos metieron muy rápido el gol y la lesión de Montoro nos tocó psicológicamente. Pero en la segunda ya fuimos el equipo que somos siempre, fuimos a por el partido y tuvimos nuestras ocpiones para sacar algo positivo Nos quedamos con lo positivo de estas ocho jornadas,, que estamos compitiendo muy bien».

- TRES PARTIDOS EN CASA: «Estamos centrados desde ya en el Osasuna, que es un equipo dificilísimo. Son un equipo que compite, que no se achica y que vaya donde vaya lo hace bien y saca puntos. Tenemos los sentidos puestos nada más que en ese partido».