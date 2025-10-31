El puente que une Granada con Valladolid

Los 600 kilómetros que separan Granada de Valladolid no parecen tantos para el puente que une a sus dos clubes de fútbol, con varios traspasos ... y exfutbolistas cruzados de un lado a otro en los últimos años. Sin ir más lejos del partido de este lunes en el estadio José Zorrilla, rojiblancos como José Arnaiz, Rubén Alcaraz, Martin Hongla –si es que viaja– y hasta Pacheta se reencontrarán con un equipo en el que aún milita Víctor Meseguer. Más allá de ellos, y del director deportivo Fran Sánchez, no obstante, si un nombre propio conecta a los dos equipos es el de Shon Weissman, ahora en el Blau Weiss Linz de la Bundesliga austriaca.

Weissman era todavía un ídolo en Valladolid cuando se empeñó en firmar por el Granada. Era el invierno de 2023 y el delantero israelí no estaba conforme con los minutos que le daba en Primera división precisamente Pacheta, a quien consideraba uno de sus 'padres' en el fútbol tras compartir la temporada 2021/22 en la que ascendió a la máxima categoría con 20 goles durante su curso más prolífico en España. Ni jugar como titular sus dos últimos partidos como pucelano impidió que forzara su cesión al conjunto rojiblanco en Segunda, con una opción de compra definitiva por tres millones de euros que la promoción con Paco López ejecutó.

Autor de 30 goles en 92 partidos con el Valladolid, Weissman debutó con el Granada con un primer tanto a los tres minutos en casa del Villarreal B, pero ya no volvió a marcar esa temporada. Su balance como rojiblanco apenas reflejó seis dianas en 52 encuentros, sin estrenarse ni tan siquiera en Los Cármenes, con una cesión a la Salernitana de la Serie A italiana antes del descenso en 2024, previo a su desvinculación este pasado verano. El Fortuna Düsseldorf de la Segunda alemana estuvo a punto de pagar medio millón de euros por él, pero sus aficionados tumbaron el traspaso por sus comentarios contra Palestina. Ahora, en Austria, lleva cuatro goles en siete partidos.

Tampoco Pacheta supo extraer rendimiento de Weissman en el Granada. En el Valladolid ya dirigió también a Rubén Alcaraz, que tras el ascenso que ambos compartieron salió cedido al Cádiz, que luego le adquirió por un millón de euros en 2022. Fue un importe similar al pagado por los pucelanos en 2018 para sacarle del Girona, que lo tuvieron cedido en el Almería de Segunda, y en Primera jugó hasta 2021, con nuevo salto posterior ya con el entrenador con el que se reencontró como rojiblanco.

Monchu y otros

Antes de la operación de Weissman, no obstante, ya se produjo también el traspaso de Monchu al Valladolid por un millón de euros en 2022 tras aquel ascenso a Primera que compartió con el delantero israelí mientras el Granada descendía. El centrocampista formado en la cantera del Barcelona disfrutó allí de los minutos que le venían faltando de rojiblanco, y al siguiente curso en la máxima categoría le siguió otro de nuevo en Segunda antes de su venta al Aris de Salónica por tres 'kilos' y medio tras otra promoción.

Monchu llegó a coincidir en el Valladolid con Martin Hongla, cuya cesión procedente del Hellas Verona avaló el propio Pacheta en invierno de 2023. Apenas pudieron compartir siete partidos, no obstante, al acabar destituido el entrenador tras llevarse un 'set' del Real Madrid en el Santiago Bernabéu sin que el camerunés pudiera contribuir luego a la permanencia con Paulo Pezzolano.

Fueron similares a la negociación de Monchu las del propio Meseguer y André Ferreira luego. Artífices del último ascenso del Granada a Primera división en 2023 con Paco López, acabaron descartados, ambos acabaron cedidos en el Valladolid que por entonces jugaba en Segunda con opciones de compra obligatorias en caso de ascenso. El centrocampista salió en verano y terminaría dejando tres millones de euros pese a irse cedido a mitad de la temporada pasada al Racing de Santander; el portero, ya en invierno, con otro 'kilo' después para luego acabar en el Moreirense de su país. Un dinero que no bastó a los rojiblancos para recuperar la categoría luego.

La historia compartida por el Granada y el Valladolid contempla otros nombres. También vistieron estas dos camisetas de forma reciente Darwin Machís, con los descensos de 2023 y 2025 como pucelano tras el que ya vivió de rojiblanco tras su cuarta etapa en el club en 2022 y ahora en la Universidad Central de Venezuela; Robert Kenedy, otro mito del 'EuroGranada' también presente en el último descenso blanquivioleta y ahora cedido en el Pachuca mexicano; o Sergio Escudero, vallisoletano además que jugó en el Granada antes que en el equipo de su tierra al enrolarse tras el descenso rojiblanco de 2022 y sufrir también el pucelano al año siguiente pese a contribuir al posterior ascenso y firmar luego por el Deportivo de La Coruña.