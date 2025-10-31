Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Hongla, Alcaraz y Pacheta. El Norte

Próximo partido

El puente que une Granada con Valladolid

Tres futbolistas rojiblancos, más el propio entrenador, se reencuentran con un equipo en el que aún milita Víctor Meseguer

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:56

Comenta

Los 600 kilómetros que separan Granada de Valladolid no parecen tantos para el puente que une a sus dos clubes de fútbol, con varios traspasos ... y exfutbolistas cruzados de un lado a otro en los últimos años. Sin ir más lejos del partido de este lunes en el estadio José Zorrilla, rojiblancos como José Arnaiz, Rubén Alcaraz, Martin Hongla –si es que viaja– y hasta Pacheta se reencontrarán con un equipo en el que aún milita Víctor Meseguer. Más allá de ellos, y del director deportivo Fran Sánchez, no obstante, si un nombre propio conecta a los dos equipos es el de Shon Weissman, ahora en el Blau Weiss Linz de la Bundesliga austriaca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  2. 2

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  3. 3 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  4. 4

    18 piezas robadas a cara descubierta: así fue el robo de joyas a la Virgen del Rosario en Santo Domingo
  5. 5 «La casa tembló tanto con la explosión que mi novia pensó que era un terremoto»
  6. 6 Payasos espeluznantes y esqueletos trapecistas: la casa más terrorífica de Halloween está en Ogíjares
  7. 7

    Los mayores de 67 años copan la mayoría de exenciones de la ZBE
  8. 8 A partir de este día cambiará el tiempo y volverá la lluvia a Granada
  9. 9

    Luz verde a una nueva residencia universitaria en Arabial
  10. 10

    «¿Tira a ráfaga?», así se ideó el atentado contra Vidal-Quadras en Pinos Puente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El puente que une Granada con Valladolid

El puente que une Granada con Valladolid