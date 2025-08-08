«Puede ser un año bonito, pero este Granada va a necesitar mucho de su gente»
«Van a salir y a venir más jugadores en lo que queda de mercado; tenemos que estar preparados para perder a nuestro mejor futbolista por lo que pueda pasar», avanza el técnico sobre lo que resta de mercado
Granada
Viernes, 8 de agosto 2025, 13:23
Pacheta afrontó la primera rueda de prensa del nuevo curso 25/26 con un objetivo en mente: enganchar desde el primer minuto a todo el ... granadinismo, pero sin perder el norte. «Las sensaciones son estupendas. Es un placer trabajar con gente que quiere correr y aprender. Con gente tan joven, hay algunos que tienen que evolucionar. Preferiría no tener que hacerlo, pero estoy dispuesto a pagar ese peaje por la voluntad que demuestran así que estoy contento. Puede ser un año bonito, pero el equipo va a necesitar mucho a su gente. Que la afición nos proteja de nuestros propios errores. Así el grupo se irá pareciendo poco a poco a lo que queremos», explicó el entrenador del Granada.
También reconoció que faltan fichajes, aunque sin llegar a dar pistas. «Si miras la plantilla, puedes detectar posiciones con ciertas dificultades. Van a salir algunos jugadores y van a venir otros en lo que va de mercado. Diría que nos hacen falta cuatro o cinco refuerzos. Aparte, tenemos que estar preparados por si nos quitan a nuestro mejor jugador el 30 de agosto. Creo que lo estamos. Estoy contento con lo que ha venido por el momento. Preferiría que el mercado acabase antes del inicio de liga porque es una situación que lo ensucia todo. Pero nos tenemos que adaptar», aclaró.
Hasta entonces, el técnico burgalés parece apostar por la cantera nazarí, con varias piezas de su agrado. «Tengo que decir que estoy satisfecho con el rendimiento de los chicos del filial que me han traído. Seguramente, desde el lunes algunos se quedarán y otros bajarán -con el 'B'-. Están dando el nivel de entrenamiento del fútbol profesional, que no es sencillo. Yo les pongo la alfombra roja. Luego unos la cogerán y otros no, pero creo que pueden crecer mucho con nosotros», reiteró.
HABRÁ AMPLIACIÓN.
