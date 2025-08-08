Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta ordena en el entrenamiento del Granada. Ariel C. Rojas
Pacheta

«Puede ser un año bonito, pero este Granada va a necesitar mucho de su gente»

«Van a salir y a venir más jugadores en lo que queda de mercado; tenemos que estar preparados para perder a nuestro mejor futbolista por lo que pueda pasar», avanza el técnico sobre lo que resta de mercado

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:23

Pacheta afrontó la primera rueda de prensa del nuevo curso 25/26 con un objetivo en mente: enganchar desde el primer minuto a todo el ... granadinismo, pero sin perder el norte. «Las sensaciones son estupendas. Es un placer trabajar con gente que quiere correr y aprender. Con gente tan joven, hay algunos que tienen que evolucionar. Preferiría no tener que hacerlo, pero estoy dispuesto a pagar ese peaje por la voluntad que demuestran así que estoy contento. Puede ser un año bonito, pero el equipo va a necesitar mucho a su gente. Que la afición nos proteja de nuestros propios errores. Así el grupo se irá pareciendo poco a poco a lo que queremos», explicó el entrenador del Granada.

