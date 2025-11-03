Pucela congela a un Granada de más a menos

Pucela, el estadio de la pulmonía, congeló a un Granada de más a menos, que acabó encorajinado con la actuación arbitral. Los rojiblancos se adelantaron ... con gol de Jorge Pascual, que al menos mantuvo su efectividad con respecto a la Copa del Rey, pero el descanso lo trastocó todo. El Valladolid intensificó su dominio territorial, Amath recortó diferencias y a falta de dos minutos para el 90, cuando parecía factible el empate, llegó un polémico penalti por supuesta mano intencionada de Manu Lama. Desde luego, un servidor ya no sabe identificar cuándo estos contactos se castigan o no en el fútbol moderno.

El resultado, pese a esta acción controvertida, hizo justicia a lo visto en el campo. Los blanquivioletas sufrieron en el primer tercio del encuentro ante un Granada fino con el balón, pero en los dos siguientes sometieron a los visitantes, no con grandes opciones de gol, pero sí estresando el sistema defensivo de los nazaríes. De tanto percutir, pasó lo que pasó. La profundidad de los banquillos también influyó en los desenlaces. Guillermo Almada encontró soluciones. Pacheta solo pudo parchear.

Real Valladolid Guilherme; Iván Alejo, Javi Sánchez (Tomeo, m. 46), David Torres, Guille Bueno; Ponceau, Juric, Peter Federico (Chuki, m. 84), Biuk (Jorge Delgado, m. 46); Amath (Sergi Canós, m. 72) y Latasa (Arnu, m. 72). 2 - 1 Granada CF Luca Zidane; Pau Casadesús, Oscar Naasei, Manu Lama, Diallo (Hormigo, m. 79); Rubén Alcaraz (José Arnaiz, m. 91), Sergio Ruiz (Pablo Sáenz, m. 68), Pedro Alemañ (Gagnidze, m. 79); Álex Sola (Manu Trigueros, m. 68), Faye y Jorge Pascual. GOLES: 0-1, m. 28: Jorge Pascual; 1-1, m. 59: Amath; 2-1, m. 88: Chuki, de penalti.

ÁRBITRO: Alejandro Ojaos (comité murciano). Roja directa a Hormigo (m. 97). Amonestó a los locales Peter Federico (m. 26), Amath (m. 30) y Ponceau (m. 33); y a los visitantes Sergio Ruiz (m. 43), Alemañ (m. 52) y Rubén Alcaraz (m. 71).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio Nuevo José Zorrilla ante 14.320 espectadores.

Hubo un arranque de pánico. Luca Zidane, que de tanto intervenir con los pies a veces se sobra, quiso sacar desde puerta con demasiada sutileza, buscando a Diallo en la izquierda. Peter Federico detectó sus intenciones, cortó el balón y desencadenó un repliegue alocado, con Luca bastante fuera de sitio, pero que acabó en las botas de Latasa, uno de esos delanteros que cabalga sin herradura. Pudiendo simplemente tirar a meta, su lanzamiento se enroscó hacia fuera.

Le costó al cancerbero serenarse, pero sus compañeros se llevaron la actividad hacia el otro lado. Álex Sola, intrépido aventurero, apareció por todos los pasillos. Con la zurda, chequeó a Guilherme. El portero de los pucelanos se mostró atento en una salida del área ante un balón llovido que, si no, habría capturado Faye con intenciones dañinas.

Sola siguió provocando faltas, sacando amarillas a rivales (con tintes rojos la de Amath) y mostrando que con la izquierda también sabe chutar. Sin embargo, fue el otro extremo, el que rompió al espacio como un guepardo y encontró a Pascual en zona franca, a ras de hierba para cantar gol. Sin embargo, la celebración quedó abortada por un fuera de juego previo del senegalés.

Ambos se quedaron con las ganas de juerga y supieron encontrar el camino de la diversión con unos intercambios por la banda. Faye los concluyó con el apoyo del almeriense, que penetró y lanzó de zurda, superando a Guilherme por el palo que supuestamente protegía.

Pascual encontraba continuidad a su doblete copero y estuvo a punto de firmar otro de inmediato en otra subida habilidosa de Faye. Desde la línea de fondo, conectó con su compañero, pero el intento del punta se combó hacia el larguero y salió despedido.

El Valladolid, cuestionado por su público, que pitó sin pausa a algunos de sus futbolistas, encontró dos posibilidades de remate con un jugador discutido, el central Javi Sánchez. Tuvo un par de remates, en continuaciones de acciones a balón parado, ante las que se sostuvo Luca. El Valladolid acabó el primer acto arrinconando al Granada, pero los rojiblancos se mostraron rocosos en el repliegue. La solidaridad en las ayudas entre todas las líneas contuvo la ira de los locales.

El trabajo se extendió al segundo tiempo. Los de Pacheta intentaron salir de la cueva, apretar al contrario en sus salidas, pero el mayor esfuerzo continuó atrás, en la contención. Luca, ya con la mente limpia, intervino bien ante un disparo de Faye, demasiado solo ante una dejada.

Pascual se enredó en una respuesta y toleró otra respuesta del Valladolid, que poco a poco hacía ruido en el sector de los nazaríes, a base de saques de esquina sobre todo. Tanto redoble lo iba a pagar el Granada en un centro pasado que le llegó a Amath sin marca escorado en el área. Amagó primero, sopesó el momento y calculó por dónde doblegar a Luca.

El Pucela, que había metido dos cambios en el descanso, parecía otro, más dominador aún y preciso. El Granada, por contra, andaba algo aturdido, necesitado de recuperar la iniciativa perdida. Pacheta buscó el giro con Manu Trigueros y Pablo Sáenz. El navarro metió un centro delicado a Pascual con peinada hacia Trigueros, que no pudo embocar porque se le cruzó David Torres. Había fuera de juego previo del almeriense.

Lama salvó los muebles en una acción en la que Diallo se quedó cojo, con el gemelo subido. Esto acarreó la salida de Hormigo y la del Gagnidze en la media. Sería el central madrileño, sin embargo, el que emborronaría el guion. Fue a un cuerpeo con Delgado y, tras el intento de control del delantero, Lama se encontró el balón sobre su mano. Acción boscosa, como tantas, pero que el árbitro consideró mano y en el VAR se lo corroboraron. Chuki, uno de los refrescos, lo materializó.

Pascual vio una amarilla por supuestamente tirarse en la otra vera, cuando sí hubo contacto de Juric, sin que nada se chequeara.

Para morir arriba, salió Arnaiz en la prolongación, pero no le dio lugar a revolver en exceso. Sí dio tiempo a una expulsión, la de Hormigo, que cayó en la provocación del siempre follonero Alejo. Discutieron, el jugador local le dio un beso en la cara y el sevillano le golpeó en el pecho. La roja le sentenció. Si lo de Diallo es lesión, Pacheta se vuelve a quedar sin laterales izquierdos.

El triunfo habría sacado al Granada del sotano. La derrota rompe un ciclo de seis jornadas sin perder. Lo del Zaragoza, el domingo, otro histórico entre angustias, adquiere tintes dramáticos.