Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lama acude a un despeje con Latasa. LOF

Valladolid - Granada | La crónica

Pucela congela a un Granada de más a menos

Los rojiblancos, que se adelantaron con gol de Pascual, caen derrotados ante un Valladolid más incisivo, pero que aprovecha un polémico penalti

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:47

Comenta

Pucela, el estadio de la pulmonía, congeló a un Granada de más a menos, que acabó encorajinado con la actuación arbitral. Los rojiblancos se adelantaron ... con gol de Jorge Pascual, que al menos mantuvo su efectividad con respecto a la Copa del Rey, pero el descanso lo trastocó todo. El Valladolid intensificó su dominio territorial, Amath recortó diferencias y a falta de dos minutos para el 90, cuando parecía factible el empate, llegó un polémico penalti por supuesta mano intencionada de Manu Lama. Desde luego, un servidor ya no sabe identificar cuándo estos contactos se castigan o no en el fútbol moderno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Tájar se vuelca con la familia del niño atropellado
  2. 2 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  3. 3

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  4. 4 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  5. 5

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  6. 6 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  7. 7 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  8. 8 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  9. 9 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  10. 10 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pucela congela a un Granada de más a menos

Pucela congela a un Granada de más a menos