Publicado el audio del VAR en la roja al Córdoba: «El defensor podría disputar la pelota»

La anulación de la expulsión al cordobesista Isaac marcó el derbi con el Granada en Los Cármenes mediante la intervención de la tecnología. Pese a ... que Manuel Ángel Pérez mostró en primera instancia la roja al defensor visitante, pero el VAR le aconsejó la revisión en el monitor, algo que lo cambió todo.

«Manu, te recomiendo que vengas a la pantalla a revisar una cancelación de la ocasión manifiesta de gol», espetó David Gálvez, el colegiado encargado del VAR en el Granada-Córdoba, al árbitro principal por el pinganillo como recogió la grabación de la Federación. «Vas a ver que en el momento en el que se produce la infracción el balón va hacia afuera», explicó.

«Queda mucho recorrido por jugar y además el defensor podría seguir disputando la pelota», añadió en referencia al movimiento de Álex Sola tras el contacto con Isaac. «Ahora tú decides la mejor decisión», finalizó antes de dar paso a la visualización de la jugada a cámara lenta.

Tras esto, Manuel Ángel Pérez tomó su decisión. «Para mí, la decisión más correcta sería la tarjeta amarilla. Es verdad que es el último hombre, pero el balón, en el primer contacto, se le va muy avanzado hacia la línea de banda. Da tiempo a que venga otro defensor a cubrir la zona del centro», sentenció, por lo que finalmente retiró la tarjeta roja para rebajar la sanción. Un cambio de parecer que no convenció a todo el mundo.