«Tenemos un proyecto ilusionante con gente joven, pero necesitamos tiempo»

Sergio Ruiz habló en el nombre del Granada en la previa del trofeo de presentación. El capitán rojiblanco valoró las sensaciones del grupo de cara ... al próximo arranque de la competición tras la llegada de múltiples caras nuevas, la mayoría de ellas con más proyección que experiencia. «Estamos con ilusión, esa es la palabra. Ha venido mucha gente joven con hambre. Saben que tienen una buena oportunidad por delante para crecer. Espero que la afición entienda que necesitamos tiempo. Esto es un proyecto a largo plazo», aseveró el centrocampista.

A raíz de sus palabras, parece que el Granada irá de menos a más con el paso de las semanas. Resulta complicado establecer un objetivo concreto, por lo que Ruiz abogó por no pillarse los dedos. «Lo que nos transmite el míster -Pacheta- es que el año va a salir bien. Todos notamos que puede ser una temporada bonita, aunque necesitemos crecer e ir pasito a pasito. Empezaremos yendo a por los 50 puntos. Cuando los tengamos, pensaremos en cosas más grandes», añadió.

El cántabro se erige este curso como un veterano dentro del vestuario, aunque él no se sienta como tal. «Es verdad que la gente que viene es cada vez más joven, pero con 30 años no me siento mayor. Sí que soy consciente de que llevo aquí mucho tiempo, así que trataré de ayudar a los jóvenes en todo lo que sea posible. Estaré cerca de ellos. A partir de ahí, espero que consigan liberarse y jueguen como saben. Segunda es una competición muy exigente y hay que tener paciencia hasta que se adapten«, asumió.

«En el centro del campo han venido chicos con calidad, pero necesitan tiempo. Por ejemplo, Dominique, Pedro Alemañ... Tienen que cometer errores y aprender, pero van por el camino correcto. Estoy seguro de que acabarán siendo importantes», vaticinó pese a no haber coincidido demasiado con ellos en el terreno de juego. El mediocentro se vio lastrado por una lesión en el psoas a primeras de cambio, lo que lo apartó del grupo varias semanas hasta prácticamente los últimos días de trabajo. «Fue un problema raro, vino de un mal gesto, pero ya me encuentro muy bien a nivel muscular, ya no tengo molestias», confirmó, aunque no aseguró su presencia en el trofeo.

Energías renovadas

«Llevo varias semanas parado y veremos cuál es la mejor opción en cuanto a carga de minutos. Para empezar la liga contra el Deportivo sí que estaré al 100%», reveló con compromiso. «En el Granada me siento importante, estoy bien aquí. Afronto el año con ganas», añadió. Pese al nuevo comienzo, aún continúa presente el fantasma de Santander, la plaza donde se perdieron las opciones de 'play off' la pasada campaña. Un varapalo que no escondió.

«El año pasado fue un fracaso, no se puede esconder, pero hemos venido con energías renovadas. Este parón de vacaciones nos debe venir bien para encarar el curso con paciencia. También la afición, a la que le daremos alegrías para que crea en nosotros. Nuestra gente nos resulta muy importante», valoró. Sobre el partido ante el Al-Ain, «desconocía los precios del amistoso. Será la política del club para premiar a los abonados, que han pagado por su carné», sentenció.