El centrocampista Sergio Ruiz, durante un entrenamiento con el Granada. Ariel C. Rojas
Sergio Ruiz

«Tenemos un proyecto ilusionante con gente joven, pero necesitamos tiempo»

«Me encuentro bien físicamente, aunque no sé si jugaré el trofeo. Para la primera jornada sí que estaré preparado», revela Sergio Ruiz, capitán del Granada

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:53

Sergio Ruiz habló en el nombre del Granada en la previa del trofeo de presentación. El capitán rojiblanco valoró las sensaciones del grupo de cara ... al próximo arranque de la competición tras la llegada de múltiples caras nuevas, la mayoría de ellas con más proyección que experiencia. «Estamos con ilusión, esa es la palabra. Ha venido mucha gente joven con hambre. Saben que tienen una buena oportunidad por delante para crecer. Espero que la afición entienda que necesitamos tiempo. Esto es un proyecto a largo plazo», aseveró el centrocampista.

