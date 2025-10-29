Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El portero pucelano atrapa un centro sobre su área. Valladolid

Próximo rival del Granada en Liga

El Valladolid cae eliminado en la Copa por el Portugalete de Tercera RFEF

Únicamente mantuvo respecto a la Liga al delantero Marcos André, baja el lunes por su expulsión en Riazor

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:43

El Valladolid, próximo rival del Granada el lunes que viene en el estadio José Zorrilla (20.30 horas), cayó eliminado de la Copa del Rey ... por un equipo de Tercera RFEF como el Portugalete. Un gol de Xabi Gómez a la hora decidió el partido.

