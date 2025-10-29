El Valladolid cae eliminado en la Copa por el Portugalete de Tercera RFEF

El Valladolid, próximo rival del Granada el lunes que viene en el estadio José Zorrilla (20.30 horas), cayó eliminado de la Copa del Rey ... por un equipo de Tercera RFEF como el Portugalete. Un gol de Xabi Gómez a la hora decidió el partido.

El entrenador pucelano, Guillermo Almada, únicamente mantuvo entre los titulares del empate en Riazor del domingo anterior al delantero Marcos André al causar baja contra los rojiblancos al ser expulsado por doble tarjeta amarilla. Fue precisamente quien tuvo ya en el tiempo añadido un cabezazo para forzar la prórroga en el torneo del KO que acabó en saque de banda incluso. De poco sirvió un cuádruple cambio a falta de veinte minutos.

A la sorpresa del Valladolid le acompañó la del Córdoba, apeado por el Cieza también de Tercera RFEF. El día anterior cayeron Las Palmas con el Extremadura de Segunda RFEF y Oviedo con el Ourense de Primera RFEF.

Fran Árbol

Por otro lado, Fran Árbol, portero canterano del Granada cedido en el Lorca Deportiva de Segunda RFEF, protagonizó una fantástica actuación con paradas de mucho mérito pese a la victoria sin sobresaltos del Almería allí. Era su debut allí al ser suplente en Liga. También jugó Adrián Heredia la última media hora.