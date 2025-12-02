Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un futbolista del Guadalajara conduce un balón rodeado de rivales del Ceuta. CD Guadalajara
Próximo rival del Granada CF en Liga

El Ceuta cae en la Copa del Rey con el Guadalajara de Primera RFEF

Un gol justo antes del descanso decide la eliminatoria pese a la entrada de titulares habituales en Liga luego

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:18

Comenta

El Ceuta, próximo rival del Granada en Liga este domingo en Los Cármenes (21 horas), cayó eliminado en la Copa del Rey por el Guadalajara ... de Primera RFEF. Un solitario gol del local Cañizo en un contragolpe justo antes del descanso decidió la eliminatoria pese a la entrada de varios futbolistas titulares habituales en la competición regular ya en la segunda parte.

