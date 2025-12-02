El Ceuta cae en la Copa del Rey con el Guadalajara de Primera RFEF

El Ceuta, próximo rival del Granada en Liga este domingo en Los Cármenes (21 horas), cayó eliminado en la Copa del Rey por el Guadalajara ... de Primera RFEF. Un solitario gol del local Cañizo en un contragolpe justo antes del descanso decidió la eliminatoria pese a la entrada de varios futbolistas titulares habituales en la competición regular ya en la segunda parte.

Como hará el Granada en Tenerife, también el Ceuta dispuso una alineación prácticamente nueva con respecto a la de Liga. Solamente repitieron el exrojiblanco Yann Bodiger y el también centrocampista Cristian Rodríguez, y una de las novedades fue el sexitano Andy Rodríguez; este último, no obstante, también fue uno de los sacrificados por José Juan Romero en la primera ronda de cambios a la hora.

El Guadalajara, recién ascendido a Primera RFEF y en puestos de descenso actualmente, se clasificó para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey por primera vez en 78 años de historia. Ya espera a un equipo de Primera división.