La eliminación de la Copa deja 'tocado' al Valladolid

La eliminación del Valladolid en la primera ronda de la Copa del Rey a manos del Portugalete de Tercera RFEF dejó 'tocado' al próximo rival ... del Granada en Liga. Esta decepción cuestiona a su entrenador, el veterano Guillermo Almada, y el uruguayo se jugará buena parte de su crédito el lunes en el estadio José Zorrilla en el que no termina de despegar su equipo. Y es que los pucelanos llevan tres partidos consecutivos sin ganar en casa y ya van novenos tras empezar arriba.

No achacó Almada la eliminación del Valladolid a una cuestión de actitud sino de falta de fútbol, algo que deja en evidencia a su plantilla después de que apostara por hasta diez cambios en la alineación titular respecto a la Liga, sin el exrojiblanco Víctor Meseguer por un virus. Los pucelanos estuvieron a punto de lograr una victoria de tronío en Riazor tres días atrás, pero un absurdo penalti de Pablo Tomeo ya en el tiempo añadido permitió a Yeremay empatar el gol de Latasa también desde los once metros.

Parecía más cómodo fuera de casa que en Zorrilla el Valladolid de un tiempo a esta parte, al lograr en Burgos su anterior triunfo. Los pucelanos perdieron después con el Sporting de Gijón en su propio estadio, donde venían de empatar con el Mirandés tras caer también con la Cultural Leonesa por un gol del granadino Diego Collado. Sí lograron allí dos conquistas convincentes ante Ceuta y Almería con un empate a cero de por medio con el Córdoba en las tres primeras jornadas del campeonato.

Pescar en río revuelto

Espera pescar en río revuelto por tanto el Granada, que lleva un punto más como visitante que como local pese a jugar un partido más en casa. A los rojiblancos le sentaron de maravilla las dos salidas consecutivas a Burgos y Huesca después de las tres derrotas seguidas en Los Cármenes al volver con cuatro puntos y la primera victoria de la temporada. Ya venían de puntuar en Málaga y también lo hicieron en Andorra.

El Granada no pierde a domicilio desde la goleada en Eibar, y, con la 'manita' al Roda en la Copa del Rey, ya son cinco partidos consecutivos con botín cuando hace la maleta más allá del Trofeo del Olivo con el Real Jaén. Ganar en Valladolid, hogar de un equipo recién descendido de Primera división, supondría un subidón para los rojiblancos justo antes de visitar al Racing de Santander, líder de Segunda, allí donde acabó sin 'play off' el curso pasado.