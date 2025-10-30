Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lachuer golpea un balón durante la visita al Portugalete en la Copa del Rey. Real Valladolid

Próximo rival del Granada

La eliminación de la Copa deja 'tocado' al Valladolid

El entrenador Guillermo Almada se jugará su crédito en Zorrilla después de tres partidos sin ganar allí

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:25

La eliminación del Valladolid en la primera ronda de la Copa del Rey a manos del Portugalete de Tercera RFEF dejó 'tocado' al próximo rival ... del Granada en Liga. Esta decepción cuestiona a su entrenador, el veterano Guillermo Almada, y el uruguayo se jugará buena parte de su crédito el lunes en el estadio José Zorrilla en el que no termina de despegar su equipo. Y es que los pucelanos llevan tres partidos consecutivos sin ganar en casa y ya van novenos tras empezar arriba.

