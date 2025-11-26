Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El extremo Rafa Tresaco toca balón en un entrenamiento. Cultural Leonesa

La Cultural Leonesa 'calienta' la visita del Granada CF: «El Reino tiene que ser un infierno»

«Sabemos que tienen una calidad individual increíble; tendremos que ser un poco más intensos en los primeros minutos y que sepan a dónde vienen», avisa Rafa Tresaco

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:05

Rafa Tresaco, extremo de la Cultural Leonesa, pidió a su afición que haga del estadio «un infierno» de cara a la visita del Granada este ... sábado (16.15 horas). «Tenemos que hacerles ver que venir al Reino es muy complicado. Quizás tengamos que ser un poco más intensos en los primeros minutos para que sepan a dónde vienen y que no es un sitio fácil. Será un partido complicado, como todos; sabemos que tienen una calidad individual increíble, pero también el Cádiz tenía jugadores de otra categoría», expuso en referencia a la remontada de su equipo en el Nuevo Mirandilla el pasado domingo.

