«Sabemos que tienen una calidad individual increíble; tendremos que ser un poco más intensos en los primeros minutos y que sepan a dónde vienen», avisa Rafa Tresaco

La Cultural Leonesa 'calienta' la visita del Granada CF: «El Reino tiene que ser un infierno»

José Ignacio Cejudo Granada Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:05 Comenta Compartir

Rafa Tresaco, extremo de la Cultural Leonesa, pidió a su afición que haga del estadio «un infierno» de cara a la visita del Granada este ... sábado (16.15 horas). «Tenemos que hacerles ver que venir al Reino es muy complicado. Quizás tengamos que ser un poco más intensos en los primeros minutos para que sepan a dónde vienen y que no es un sitio fácil. Será un partido complicado, como todos; sabemos que tienen una calidad individual increíble, pero también el Cádiz tenía jugadores de otra categoría», expuso en referencia a la remontada de su equipo en el Nuevo Mirandilla el pasado domingo.

«Llevamos dos victorias seguida en casa y queremos hacernos fuertes; sin mirar la clasificación, pero sumando de tres en tres. Y más, tras darle la vuelta de esa manera al marcador en Cádiz», abundó Tresaco, que valoró de sus compañeros que «todos defienden y todos atacan» y que a la Cultural «cueste meterle mano si se pone por delante». El extremo asumió la complejidad de la Segunda división: «Ganas dos partidos y te metes en 'play off'; te pasas dos sin ganar, y te ves con el agua al cuello».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión