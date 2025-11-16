El Córdoba pierde a sus dos centrales titulares para el derbi en Los Cármenes

José Ignacio Cejudo Granada Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:45

El Córdoba, próximo rival del Granada el sábado que viene a las 21.00 horas en Los Cármenes, perdió algo más que un partido con ... el Deportivo de La Coruña este domingo en El Arcángel. Los blanquiverdes también lamentaron las bajas de sus dos centrales titulares desde hacía ocho jornadas ya de cara al derbi en el Zaidín. Y es que a la lesión del camerunés Franck Fomeyem aún en la primera media hora tras una excelente cruce defensivo -puede ser grave incluso- le siguió la expulsión con tarjeta roja directa como último hombre del capitán brasileño Rubén Alves al cometer el penalti que dio a los gallegos su ventaja definitiva al marcarlo a lo 'panenka' Yeremay a falta del último cuarto de hora.

Al gol inaugural de Quagliata a la hora le siguió una reacción prácticamente inmediata del Córdoba con un tanto en propia puerta de Lucas Noubi. En esa jugada intervino con un taconazo magistral el granadino Dani Requena, titular y destacado una vez más al igual que el también granadino Isma Ruiz; ambos, 'ex' de la cantera del Granada además. Los blanquiverdes pelearon por un nuevo empate hasta el último suspiro pero un contragolpe de David Mella sentenció el duelo. El Córdoba llevaba ocho jornadas sin perder.

