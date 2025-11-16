Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carracedo encara a un futbolista del Deportivo. Córdoba CF

Próximo rival del Granada CF

El Córdoba pierde a sus dos centrales titulares para el derbi en Los Cármenes

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:45

El Córdoba, próximo rival del Granada el sábado que viene a las 21.00 horas en Los Cármenes, perdió algo más que un partido con ... el Deportivo de La Coruña este domingo en El Arcángel. Los blanquiverdes también lamentaron las bajas de sus dos centrales titulares desde hacía ocho jornadas ya de cara al derbi en el Zaidín. Y es que a la lesión del camerunés Franck Fomeyem aún en la primera media hora tras una excelente cruce defensivo -puede ser grave incluso- le siguió la expulsión con tarjeta roja directa como último hombre del capitán brasileño Rubén Alves al cometer el penalti que dio a los gallegos su ventaja definitiva al marcarlo a lo 'panenka' Yeremay a falta del último cuarto de hora.

