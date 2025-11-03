Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubén Alcaraz niega fuera de juego en el gol anulado a Jorge Pascual. LOF

Protagonistas en el Granada

«La derrota fue injusta; perdimos cuando más tranquilo estaba todo»

Rubén Alcaraz y Manu Trigueros agradecen el apoyo de la afición y esperan brindarle una victoria contra el Zaragoza

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:59

Comenta

Rubén Alcaraz opinó que la derrota del Granada en Valladolid fue «injusta» en declaraciones a los medios del club. «Supimos jugar la primera parte, aplicando ... el plan de partido a la perfección aunque sabíamos el campo al que veníamos y el equipo al que nos enfrentábamos, pero en la segunda nos faltó salir de nuestra área y no supimos del todo sufrir como queríamos», reconoció el centrocampista.

