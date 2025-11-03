«La derrota fue injusta; perdimos cuando más tranquilo estaba todo»

Rubén Alcaraz opinó que la derrota del Granada en Valladolid fue «injusta» en declaraciones a los medios del club. «Supimos jugar la primera parte, aplicando ... el plan de partido a la perfección aunque sabíamos el campo al que veníamos y el equipo al que nos enfrentábamos, pero en la segunda nos faltó salir de nuestra área y no supimos del todo sufrir como queríamos», reconoció el centrocampista.

Manu Trigueros analizó los distintos tramos que tuvo la derrota. «En la primera parte tuvimos fases buenas, como en la que llegó nuestro gol, y sabíamos que ellos tendrían dudas tras la eliminación de la Copa del Rey y por cómo está el ambiente en Zorrilla pero ya antes del descanso nos acularon con muchos balones al área y al final, cuando ya estaba el partido más tranquilo y a nuestro favor, llegó esa acción que permitió al Valladolid ganar el partido», lamentó el también centrocampista.

Ambos fueron preguntados también por el apoyo de varias decenas de aficionados del Granada desplazados hasta Pucela. «Les damos las gracias porque están ahí a tope con nosotros», expresó Alcaraz. «Sentimos mucho aliento desde la grada y es un placer y un orgullo que nos siga tanta gente y que se metan estos viajes; ojalá podamos darles una alegría en casa con una victoria», deseó Trigueros.