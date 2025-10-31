Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nyom conversa con Bordalás en una imagen de archivo. EFE
Ironía

Proponen que Nyom, ex del Granada CF, presente las campanadas de 2025

RTVE convoca una encuesta para que los telespectadores hagan propuestas y el futbolista sale en quinto lugar haciendo pareja con su entrenador, José Bordalás

R. L.

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:43

Comenta

Allan Nyom, exfutbolista del Granada CF, actualmente en el Getafe, ha sido uno de los propuestos para presentar las Campanadas de 2025 junto a su ... entrenador, José Bordalás. El lateral francocamerunés y el técnico aparecen como la quinta opción de una encuesta de RTVE que, como era de esperar, arroja resultados disparatados por las ocurrencias de los participantes, lo que ha provocado que se cierre antes de lo previsto.

