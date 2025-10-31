Proponen que Nyom, ex del Granada CF, presente las campanadas de 2025

Allan Nyom, exfutbolista del Granada CF, actualmente en el Getafe, ha sido uno de los propuestos para presentar las Campanadas de 2025 junto a su ... entrenador, José Bordalás. El lateral francocamerunés y el técnico aparecen como la quinta opción de una encuesta de RTVE que, como era de esperar, arroja resultados disparatados por las ocurrencias de los participantes, lo que ha provocado que se cierre antes de lo previsto.

Así, Nyom, que tuvo un episodio controvertido de manera reciente por la expulsión 'exprés' que sufrió para detener a Vinicius en un partido contra el Real Madrid, se eleva como candidato para los telespectadores unido a su 'jefe'. En la encuesta, que deja otros resultados fruto de la ironía, se elevan en primer lugar un 'tándem' formado por Gabriel Rufián, portavoz de ERC, y Vito Quiles, el polémico periodista. En en segundo escalón aparecen Silvia Charro y Simón Pérez, economistas que se viralizaron con una publicación en vídeo en el que parecían bajo los efectos de sustancias alucinógenas. El 'podio' lo cierran dos hombres del deporte también como el piloto de F1 Fernando Alonso y el periodista Antonio Lobato, narrador habitual de las carreras. Justo debajo, desde el ámbito político, José Luis Ábalos y Koldo García.

Hay otras alternativas deportivas, como los dúos formados por Lamine Yamal y Dani Carvajal, tras su encontronazo en el Clásico; o los mandatarios Florentino Pérez y Javier Tebas.