Procesan a Álvaro Aguado por presunta agresión sexual

Álvaro Aguado ha sido procesado por presunta agresión sexual por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona al detectar indicios. El centrocampista jienense de 29 años pudo recalar como hombre libre en el Granada tras cerrar el mercado de fichajes de verano el pasado mes de septiembre, pero la negociación se truncó y el club rojiblanco apostó finalmente por Rubén Alcaraz al rescindir contrato con el Cádiz.

Aguado sigue sin equipo tras desvincularse del Espanyol este pasado verano. Los hechos por los que se le investiga habrían sucedido la madrugada del 24 de junio de 2024 en una discoteca del paseo marítimo de Barcelona durante la celebración del ascenso a Primera división con el conjunto periquito, y consistirían en la penetración a una trabajadora del club. De acuerdo al auto, la jueza se apoya en la declaración judicial de la víctima así como en las de los testigos y en el informe forense que corroboran los momentos anteriores y posteriores al presunto acto.

El futbolista reconoció haber mantenido relaciones sexuales con penetración pero de manera consentida. El juzgado fijó una fianza de 5.000 euros para cubrir una eventual indemnización a la denunciante, que sufre un trastorno por estrés postraumático por el que requiere seguimiento psicológico.