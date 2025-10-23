Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Álvaro Aguado, a su salida de la Ciutat de la Justicia de Barcelona. EP
'Ex' del Espanyol

Procesan a Álvaro Aguado por presunta agresión sexual

El centrocampista jienense de 29 años pudo firmar libre por el Granada pero la negociación se truncó

IDEAL

Granada

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:24

Comenta

Álvaro Aguado ha sido procesado por presunta agresión sexual por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona al detectar indicios. El centrocampista jienense de 29 años pudo recalar como hombre libre en el Granada tras cerrar el mercado de fichajes de verano el pasado mes de septiembre, pero la negociación se truncó y el club rojiblanco apostó finalmente por Rubén Alcaraz al rescindir contrato con el Cádiz.

Aguado sigue sin equipo tras desvincularse del Espanyol este pasado verano. Los hechos por los que se le investiga habrían sucedido la madrugada del 24 de junio de 2024 en una discoteca del paseo marítimo de Barcelona durante la celebración del ascenso a Primera división con el conjunto periquito, y consistirían en la penetración a una trabajadora del club. De acuerdo al auto, la jueza se apoya en la declaración judicial de la víctima así como en las de los testigos y en el informe forense que corroboran los momentos anteriores y posteriores al presunto acto.

El futbolista reconoció haber mantenido relaciones sexuales con penetración pero de manera consentida. El juzgado fijó una fianza de 5.000 euros para cubrir una eventual indemnización a la denunciante, que sufre un trastorno por estrés postraumático por el que requiere seguimiento psicológico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vito Quiles enardece la plaza de Derecho de Granada con una breve aparición
  2. 2 El bar de barrio de Granada con dos tapas por bebida, postre gratis y «malafollá granaína»
  3. 3 La fecha en la que los pensionistas van a cobrar la paga extra de Navidad y las cuantías
  4. 4

    Seis meses sin «fiestas familiares ni festivos» para desmantelar un gran clan de la droga en 20 municipios granadinos
  5. 5 Alertan desde Granada de una estafa por tu tarjeta sanitaria que afecta a toda España: «Elimínalo»
  6. 6

    Un letrado granadino lidera la demanda de los afectados por la caída del gigante de la energía solar Soltec
  7. 7 El pueblo de Granada lleno de inquietantes mensajes por Halloween: «No cerréis los ojos, estoy más cerca que nunca»
  8. 8 El torero que vende en Granada grandes cafés y 70 tipos de tés: «El mundo del toro está muy complicado y hay que pagar letras»
  9. 9 Aviso de Meteorología para Granada: el desplome de grados y la lluvia es inminente
  10. 10 Las 34 VPO de Mondragones costarán entre 160.000 y 210.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Procesan a Álvaro Aguado por presunta agresión sexual

Procesan a Álvaro Aguado por presunta agresión sexual