Los problemas económicos del Granada impiden inscribir a Faye, Arnaiz, Pascual y Hormigo

El Granada no pudo inscribir para esta jornada de Liga a Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo, sus cuatro últimos fichajes. Sus problemas económicos, debido a los excesos arrastrados que afectan a su límite coste-plantilla, hicieron inviable el alta en la competición de estos futbolistas, de los que al menos tres –Faye, Arnaiz, Pascual– apuntaban a jugar. Su dirección tendrá que buscar soluciones para contar con ellos la próxima jornada.

Pese a que en la víspera del partido el club confirmó el patrocinio principal de la Cámara de Comercio, esta inyección no supuso variaciones en su posibilidad de apuntar futbolistas, aparentemente. Por ahora, de los nuevos solo están en el listado Alemañ –sancionado por arrastrar una roja–, Casadesús –lesionado–, Astralaga y Diallo, que responden al orden cronológico de las incorporaciones.

Al Granada no solo le urge agilizar las salidas de ciertos integrantes actuales para poder moverse en el mercado para fichar, sino que las requiere incluso para contar con los que ya habían llegado, una posición de debilidad hacia el exterior. En el escaparate siguen Lucas Boyé, Shon Weissman, Martin Hongla o Stoichkov, aunque no está claro que todos abandonen el barco. Según pudo saber IDEAL, estaría avanzando la opción de que el delantero argentino se marche al Alavés, pero aún sigue abierto.

Pese al secretismo de los últimos días, los dirigentes no han conseguido poner remedio a una situación preocupante. En 2019, también en Segunda, en el primer año de Diego Martínez, ya ocurrió algo así para contar con José Antonio Martínez, Fede San Emeterio y Pozo en el partido inaugural de aquel ejercicio, coyuntura que afectó a Pozo también en el segundo encuentro.

