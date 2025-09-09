Los problemas burocráticos de Luka Gagnidze quedan resueltos y ya puede jugar

El georgiano Luka Gagnidze, uno de los últimos fichajes del Granada, justo el que entró antes del cierre del mercado convencional, ha visto resueltos los ... problemas burocráticos que impidieron que entrara en la convocatoria del partido de los rojiblancos en Málaga.

Se trataba de un asunto relacionado con Extranjería, al proceder del campeonato ruso. Una cuestión que se ha solventado en estos primeros días de la semana, por lo que Pacheta ya dispondrá de él, si así lo desea, de cara el encuentro que espera este domingo a las 21 horas frente al Leganés.

Por otra parte, el Granada conoció un horario más, el de su duelo con la Real Sociedad B, también en casa. Será el 4 de octubre a las 21 horas.