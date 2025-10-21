Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Zinebi, junto a un balón. Ariel C. Rojas

Granada CF

Primeros goles de Zinebi en el entrenamiento del Granada CF

El juvenil, una de las novedades de la sesión rojiblanca, como estaba previsto por Pacheta

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 21 de octubre 2025, 12:40

Comenta

Rayan Zinebi ya mete sus primeros goles con el Granada CF, aunque sea en un entrenamiento. El delantero juvenil, quien despunta en el Recreativo Granada, ... filial rojiblanco, a sus 18 años, fue una de las novedades de la sesión de trabajo con el primer equipo, como estaba previsto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad
  2. 2 La ayuda de hasta 1.600 euros que pueden solicitar los nacidos entre 1962 y 2002
  3. 3 Las administraciones donde más toca la Lotería de Navidad en Andalucía: una está en Granada
  4. 4 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  5. 5 El Gobierno aprueba pantallas acústicas y nuevo pavimento en la Circunvalación de Granada, la N-432 y la N-340
  6. 6

    Una errata en la orden de derribo retrasa la demolición de la huerta de la Mariana de Granada
  7. 7

    Aparecen dos maravedíes en la puerta del castillo de La Calahorra
  8. 8

    El Covirán asume los problemas en ataque y acude al mercado buscando un refuerzo
  9. 9 La historia del granadino que vive en un antiguo monasterio alemán: «Aquí gano el doble y solo pago 300 euros»
  10. 10

    Detienen a un ladrón que tenía en vilo a vecinos del Albacín y se escondía en una cueva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Primeros goles de Zinebi en el entrenamiento del Granada CF

Primeros goles de Zinebi en el entrenamiento del Granada CF