Primeros goles de Zinebi en el entrenamiento del Granada CF

Granada CFPrimeros goles de Zinebi en el entrenamiento del Granada CF
El juvenil, una de las novedades de la sesión rojiblanca, como estaba previsto por Pacheta
Granada
Martes, 21 de octubre 2025, 12:40
Rayan Zinebi ya mete sus primeros goles con el Granada CF, aunque sea en un entrenamiento. El delantero juvenil, quien despunta en el Recreativo Granada, ... filial rojiblanco, a sus 18 años, fue una de las novedades de la sesión de trabajo con el primer equipo, como estaba previsto.
Zinebi se incorporó al verde junto a Mario Jiménez, compañero en el Recreativo. Estuvo atento y participativo en los distintos ejercicios con balón que planteó Pacheta, formando como uno de los puntas en las acciones de ataque.
Durante la fase de partidillos condicionados, Zinebi dejó ver su olfato goleador con varias finalizaciones de bonita factura. Es un jugador alto y fuerte, aunque todavía puede desarrollarse más en lo físico, pero sobre todo es bastante dinámico e intuitivo al llegar al área y tirar a meta. Una solución más como alternativa a Jorge Pascual mientras esté convaleciente Moha Bouldini.
Aparte de Mario Jiménez, centrocampista del filial que suele subir con los 'mayores' en algunos días durante la semana, también se sumó al colectivo Gael Joel, en funciones de lateral derecho, junto a los habituales Oscar Naasei, central; y los extremos Samu Cortés y Sergio Rodelas. En cuanto a los porteros, con la ausencia de Astralaga, por motivos por concretar, a Luca Zidane le acompañaron Iker García y Carlos Guirao, este internacional sub 18.
