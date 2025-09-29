La primera victoria, con mucho sufrimiento

En la séptima jornada, un Granada con singular indumentaria, logró su primera victoria del campeonato en El Alcoraz, donde nunca antes había vencido. Dada la ... situación del equipo, y a pesar del sufrimiento de una segunda parte donde los de Pacheta sufrieron en exceso ante un Huesca que puso más corazón que cabeza, hay poco que objetar al desempeño del equipo en las tres últimas salidas, donde ha cosechado los cinco puntos que obran en su casillero.

Ante el Huesca se vieron dos versiones muy distintas del Granada. La primera parte fue convincente, con dominio de los granadinistas claro hasta la consecución del gol, tras varias llegadas interesantes, particularmente una al inicio del encuentro, en la que Sola pecó de egoísta. Fue Faye el que hizo la jugada decisiva del partido asistiendo a un Alemañ que, además de marcar, se ha hecho incuestionable en el centro del campo –de lo mejor de las nuevas incorporaciones–. Se igualó luego la contienda, aunque el Granada siguió optando a ampliar la ventaja en algunas jugadas trabadas en área rival. Sin embargo, no hubieran extrañado las tablas al descanso, que negó Luca Zidane a Enrich con un paradón lleno de reflejos a un remate a bocajarro. La línea defensiva del Granada por el lateral de Casadesús sufrió en exceso. Casi todas las cuitas del partido vinieron por dicho lado.

Aunque el arranque de la segunda parte mostró un Granada osado en busca de ampliar la ventaja, fue un espejismo. La reanudación se convirtió en un monólogo de los locales, con una producción ofensiva limitada contrarrestada por una pareja de centrales sólida –buen partido de Óscar y Lama– y una portería que alejó todo peligro que se cernió sobre ella. El agobio vino más de la falta de control del balón para cortar el ritmo al rival y del desfondamiento físico de algunas piezas, en una noche hostil en lo meteorológico que exigía redoblados esfuerzos.

La alegría de la suma de los tres puntos no debe hacer olvidar la falta de empaque futbolístico del Granada en el segundo tiempo del partido, así como la escasa aportación de ciertos relevos desde el banquillo: Hongla sigue mostrándose apático, incapaz de meter ritmo al centro del campo a pesar de su potencial físico; Sáenz está lejos de ser el refuerzo que se pensó con su retorno desde el Albacete, justificando la titularidad ganada por Sola.

Caer ante el Huesca hubiera descolgado al equipo que, aunque sigue último en la clasificación, se acerca a los puestos fuera del descenso. Al menos los últimos cuatro puntos a domicilio hacen pensar que se ha mejorado para salir del pozo. Queda la asignatura pendiente de los partidos como local, donde hay que enmendar de plano lo hecho hasta ahora.