Oscar, Loïc y Hormigo, al final. LOF

Opinión Granada CF

La primera victoria, con mucho sufrimiento

Hay poco que objetar al desempeño del equipo en las tres últimas salidas, donde ha cosechado los cinco puntos que obran en su casillero

Eduardo Zurita

Granada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:32

En la séptima jornada, un Granada con singular indumentaria, logró su primera victoria del campeonato en El Alcoraz, donde nunca antes había vencido. Dada la ... situación del equipo, y a pesar del sufrimiento de una segunda parte donde los de Pacheta sufrieron en exceso ante un Huesca que puso más corazón que cabeza, hay poco que objetar al desempeño del equipo en las tres últimas salidas, donde ha cosechado los cinco puntos que obran en su casillero.

