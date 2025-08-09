El Deportivo gana el Teresa Herrera al Le Havre de la Ligue 1 francesa
Los goles de Zakaria Eddahchouri y Yeremay ya durante la segunda parte dejan el título en Riazor
Granada
Sábado, 9 de agosto 2025, 23:20
El Deportivo de La Coruña, primer rival del Granada en Liga el sábado que viene a las 21.30 horas en Los Cármenes, ganó su ... trofeo Teresa Herrera al Le Havre de la Ligue 1 francesa. Los goles de Zakaria Eddahchouri y Yeremay ya durante la segunda parte dejaron el título en Riazor.
Antonio Hidalgo alineó de inicio a Germán Parreño, Arnau Comas, Loureiro, Dani Barcia, Escudero, Gragera, Villares, Luismi Cruz, Mario Soriano, Yeremay y Eddahchouri. Al descanso, Noubi entró por Comas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.