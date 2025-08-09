Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los futbolistas del Deportivo celebran el trofeo Teresa Herrera. Deportivo
Primer rival del Granada

El Deportivo gana el Teresa Herrera al Le Havre de la Ligue 1 francesa

Los goles de Zakaria Eddahchouri y Yeremay ya durante la segunda parte dejan el título en Riazor

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:20

El Deportivo de La Coruña, primer rival del Granada en Liga el sábado que viene a las 21.30 horas en Los Cármenes, ganó su ... trofeo Teresa Herrera al Le Havre de la Ligue 1 francesa. Los goles de Zakaria Eddahchouri y Yeremay ya durante la segunda parte dejaron el título en Riazor.

