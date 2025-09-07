Primer partido que el Granada con once futbolistas

Rafael Lamelas Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:06 Comenta Compartir

Además de ser el primer partido en el que el Granada puntuó de las cuatro jornadas disputadas, se dio otro dato significativo para los intereses rojiblancos. Fue el primer encuentro en el que el equipo concluyeron la cita con once futbolistas sobre el terreno. En la primera fecha vio la roja Lama; en la segunda, Loïc; y en la tercera, Haro. Bouldini lo rozó, pero fue cambiado antes.

Temas

Granada CF