Primer partido que el Granada con once futbolistas

El datoPrimer partido que el Granada con once futbolistas
Bouldini casi le cuesta un disgusto
Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:06
Además de ser el primer partido en el que el Granada puntuó de las cuatro jornadas disputadas, se dio otro dato significativo para los intereses rojiblancos. Fue el primer encuentro en el que el equipo concluyeron la cita con once futbolistas sobre el terreno. En la primera fecha vio la roja Lama; en la segunda, Loïc; y en la tercera, Haro. Bouldini lo rozó, pero fue cambiado antes.
