Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El dato

Primer partido que el Granada con once futbolistas

Bouldini casi le cuesta un disgusto

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:06

Además de ser el primer partido en el que el Granada puntuó de las cuatro jornadas disputadas, se dio otro dato significativo para los intereses rojiblancos. Fue el primer encuentro en el que el equipo concluyeron la cita con once futbolistas sobre el terreno. En la primera fecha vio la roja Lama; en la segunda, Loïc; y en la tercera, Haro. Bouldini lo rozó, pero fue cambiado antes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las preferencias gastronómicas y «muy saludables» de Zidane en un restaurante de Granada
  2. 2 Cuatro heridos en un accidente entre un camión y dos turismos en la A-44 en Campotéjar
  3. 3

    Albayda se queda sin terreno para construir tres décadas después de su nacimiento
  4. 4 El tren turístico urbano dejará de pasar por la Carrera del Darro a partir del 17 de septiembre
  5. 5

    Una hamburguesa cocinada en familia en El Bejarín
  6. 6

    Las obras del Paseo de la Explanada alcanzan ya el 65% de ejecución
  7. 7

    La casa del pueblo del PSOE de Guadix aparece llena de pintadas xenófobas e insultos a Pedro Sánchez
  8. 8 Los bomberos rescatan a una vaca atrapada en Sierra Nevada
  9. 9

    El Granada se levanta de la lona
  10. 10 Luka Gagnidze, único fichaje fuera de la convocatoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Primer partido que el Granada con once futbolistas

Primer partido que el Granada con once futbolistas